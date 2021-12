DESDE MI VENTANA…

No sabe ni cómo ni cuándo su barco se fue a la deriva, quedó varado en la necesidad más perentoria. No se acuerda del ayer, de su infancia perdida, de su huida de aquella casa cuyas paredes rezumaban cada día dolor y violencia. Lo del sufrimiento, la soledad y la falta de dignidad prefiere llevarlo al día. No hay más dolor que el que le proporciona el presente, lo pasado ya lo sufrió, ya lo borró.

Hoy, sentado en el escalón del Super, ve pasar la gente atiborrada de prisas, con los carros repletos de deseos, de momentos por vivir, de recuerdos… Y piensa que no hay derecho, que no es justo, que él, un marginado, un desahuciado, lo sea esta noche más aún, porque, por no tener, no tiene ni derecho al recuerdo de lo vivido, sinónimo de lo sufrido.