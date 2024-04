Desencanto

Así puedo ver la cara de Hitler, la de Mussolini, la de Stalin, la de Bush, la de Aznar, la de Blair, la de Franco, la de Pinochet, la de Leopoldo II de Bélgica, la de Pio XII tan cristiano él «haz el bien y no mires a quién…» espera que no vomite…y un largo etc., tan etc. que no me daría la puta vida para terminar de nombrar a hijos de la gran puta, que desde que el homo sapiens es puto homo sapiens, van dejando un reguero de sangre y destrucción en todas y cada una de las etapas de vida de su propia historia.