DESPUÉS DE AYER, HABRÁ UN MAÑANA

Este día, la derecha española quedó retratada para la Historia entre sus páginas más ignominiosas. No, desgraciadamente, no les estoy hablando de ideología, les hablo de la «maldad» que los seres humanos pueden albergar en su estado más primario. Me pregunto quién está inoculando este odio en una sociedad, en sus representantes, para que el bien común de todos los españoles y españolas haya sido sustituido por la trampa, la insidia, la aberración, la ciega degradación.

No los he escuchado. Lo que, fatalmente, había detrás del No , nada tenía que ver con la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. En el caso de la «izquierda», intereses de partido, estrategias y «juego de tronos» con la tranquilidad de que la reforma que sus propios votantes deseaban, al menos, en su mayoría sería aprobada finalmente y ellos, con «su culo salvado» atrincherarse en otras metas, otros intereses. Casi les sale peor -como a todos- porque mal les salió, espero, en cualquier caso.

Pero si, a la izquierda, el no fue poco o nada justificable, a la derecha ese No se vistió de tal grado de podredumbre y maldad que me cuesta trabajo pensar en un solo paso más en esa dirección. El PP y Vox, ambos, enlazadas sus sucias manos, planearon y perpetraron un golpe mortal, no al Gobierno, sino a más de 20 millones de españolas y españoles que verán mejorada su calidad de vida, su presente y su futuro laboral.