Diana Athill

Quizá el nacimiento de esta mujer presagiaba la movilidad de una vida poco común, ya que nace durante el bombardeo de zepelines durante la I Guerra Mundial, exactamente el 21 de diciembre de 1917, en Kesington, Londres. Sus padres eran Alice Carr Athill, hija del biografo Willian Carr, y el Comandante Lawrence Athill. Tiene una hermana, Patience y un hermano, Andew.

La familia se traslada muy pronto a una casa en el campo en el condado de Norfolk, Ditchingham Hall, la joven Diana, crece rodeada de libros en un ambiente cultural proclive a la cultura por lo que se matricula y después se gradúa en el Lady Margaret Hall de Oxford. Llega la II Guerra Mundial durante la cual trabaja para la BBC, y al finalizar la contienda funda junto a su amigo, André Deutsch la editorial Allan Wingate y durante cinco años trabaja en ella a plena dedicación pasando poco después a fundar la que a partir de entonces llevaría su nombre y sería dirigida por ella hasta que con 75 años (1993) decide retirarse del mundo editorial pero no del cultural, ya que sigue escribiendo hasta avanzada edad.

No se casó nunca ni quiso tener hijos, incluso tuvo un aborto voluntario, pero fue mujer de muchas y complicadas relaciones. En palabras suyas: «nunca deseé tener hijos, pero siempre tuve gusto por los enclenques».

Quizá la inestabilidad sentimental se debió a un arrasador amor juvenil. Con poco más de quince años, conoce a Tony Irvine, un piloto de la RAF de quien se enamoró torrencialmente. Irvine era un hombre peculiar, con un enfoque muy abierto de la vida, según contara la propia Diana. Su abandono la hizo concebir una vida sin las cortapisas pequeño burguesas. No obstante, cuando la relación con Irvine (conocido como Paul en Instead of a Letter), que fue​ su «gran amor» fracasó, siguió una desolación por el desamor que la turbó durante años: «Mis relaciones después de eso, las mantuve lo más triviales posible. Tenía miedo de la intensidad, porque sabía que iba a resultar herida». Irvine participó en la guerra con Egipto, al paso de poco tiempo, le dejó de enviar cartas y dos años después solicitó cancelar el compromiso adquirido con ella antes de la guerra.

En su editorial se dieron cita los más grandes autores del momento, ella cuidaba las ediciones de los libros mejorando su contenido con sutiles correcciones de texto que humildemente negaba. Philip Simone de Beauvoir, Jean Rhys, Gitta Sereny, Brian Moore, V.S. Naipaul, Molly Keane, Stevie Smith, Jack Kerouac, Charles Gidley Wheeler, Margaret Atwood y David Gurr, fueron parte de sus autores editados.

Tuvo relaciones tempestuosas con hombres complicados, uno de ellos, el escritor egipcio, Waguih Ghali, que sufría depresión suicidándose en su apartamento. Poco después conoció a Hakim Gamal, afroamericano que decía ser Dios y primo de Malcom X. Murió asesinado en los convulsos años de la lucha antirracista. La relación más larga la mantuvo con el dramaturgo jamaicano, Barry Reckord; fueron pareja ocho años, pero continuaron viviendo juntos cuarenta más, en una especie de “matrimonio distante” según definición de la propia Diana Athill.

Durante esos años publicó una obra interesante además de desarrollar sus tareas de editora. Son libros de sus propias vivencias, autobiográficos, pero nada victimistas, donde cuenta una vida llena de pasiones y vivencias extraordinarias. Su primer libro como autora fue la colección de cuentos An Unavoidable Delay (1962), y publicó otras dos obras de ficción: una novela titulada Don’t look at me like that (1967) y en 2011 otro volumen de cuentos titulado Midsummer Night in the Workhouse. Sin embargo, fue más conocida por sus libros de memorias, el primero de los cuales fue Instead of a Letter en 1963. Estas memorias no fueron escritas en orden cronológico, siendo Yesterday Morning (2002) el relato de su infancia. También tradujo varias obras del francés.

Fue nombrada en 2009 Oficial de la Orden del Imperio Británico por su contribución a la literatura. En 2011, Granta Books, publicó la colección de cartas que Athill envió al poeta estadounidense, Edward Fields, con el que durante treinta años se carteó. Ella no guardó ninguna misiva, las que se publicaron eran las recibidas por Fields.

Los últimos años de su vida se retiró a una residencia del norte de Londres para “mayores activos” muriendo a la edad de 101 años, después de una breve enfermedad, el 23 de enero de 2019.

María Toca Cañedo©

Sus obras fueron:

Ficción

1962: An Unavoidable Delay, relatos cortos

1967: Don’t Look at Me Like That: a novel. Londres: Chatto & Windus. Nueva edición, Granta Books, 2001. ISBN 978-1862074415

2011: Midsummer Night in the Workhouse, relatos cortos. Londres: Persephone Books. ISBN 978-1903155820

Autobiografía

1963: Instead of a Letter. Londres: Chatto & Windus. Nueva edición, Granta Books, 2001.

1986: After a Funeral – ganador del Premio J. R. Ackerley para autobiografías. Londres: Jonathan Cape.

1993: Make Believe. Londres: Sinclair-Stevenson. Reimpresión, Granta Books, 2012.

2000: Stet: a memoir, Londres: Granta Books.

2002: Yesterday Morning: a very English childhood. Londres: Granta Books.

2008: Somewhere Towards the End – ganador del Premio Costa en la sección Biografías. Londres: Granta Books.

2009: Life Class: the Selected Memoirs of Diana Athill. Londres: Granta Books.

2011: Instead of a Book: Letters to a Friend. Londres: Granta Books.

2015: Alive, Alive Oh!: And Other Things That Matter. Londres Granta Books.

2016: A Florence Diary. Londres Granta Books.

