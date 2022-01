DOMINGO Y NOVELA NEGRA

Determinación: a la calle. No has salido en toda la semana. Piensas dos segundos en un motivo para hacerlo hoy. Por ejemplo, la novela negra que ofrece el País los fines de semana. Tú, por una novela negra, matas, así que empuñas la muleta y al ascensor con el último sorbo del café con leche en la boca…

Ya en la calle, el calor se agrava porque no encuentras ningún quiosco de prensa abierto en toda la Gran Vía. El de la Plaza Aragón, cerrado. Por la mitad de Independencia un kiosquero amabilísimo dice que no tiene ni idea de lo de la novela negra. Como te estás volviendo bastante señora mayor, le insistes y le insistes. Que el anuncio está en Facebook, oye.

Tu intención (buena) es llegar hasta el Ebro, que hace mucho que no vas a verlo y por lo leído está pachucho. Y eso no puede ser.

En el taxi miras dentro del bolso, para sacar la cartera, según tu costumbre. Oh, Manitú, la cartera no está. Vuelcas todo en el asiento del taxi: no está. Pero has pagado en el quiosco