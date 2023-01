ECUMENISMO

Y les confesaré que mi miedo, siendo mucho el que tengo a fanáticos desalmados como el que ha provocado el atentado, no es menor que el que me producen los que aprovecharán esta locura para incendiar, para esparramar el odio contra el otro, contra el distinto, contra el que no piensa ni cree en lo que ellos creen, miedo al que intentará convertir eso en la razón que justifique su violencia, haciendo del atentado, generalización y de la generalización, cruzada. Todo aquello que nos separa de una convivencia pacífica y enriquecedora.

Siempre me he sentido y me sentiré más rico, más afortunado por compartir la vida en plural, con todos los matices posibles, sin colores dominantes. Me siento orgulloso de compartir barrio con esas mujeres que hoy, seguramente, compartían mis miedos y mi preocupación, por ellas y por sus hijos e hijas, a las que acababan de dejar en un centro, la SAFA, que tiene un ideario católico, un centro en que, yo, un agnóstico, he trabajado durante cuatro décadas, un centro en el que siempre se respetó la pluralidad y la convivencia. De eso se trata ¿no?