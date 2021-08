EL ABC DE LA MANIPULACIÓN INFORMATIVA

Me gusta

Me gusta

Me gusta Cargando...

-Todos disfrutan de la auténtica libertad: la de tomarse una cerveza, eligiendo la marca que les apetezca o no, pero cerveza, al fin y al cabo.

3. Por último, las cifras que se ofrecen dentro del propio titular, no son las de los profesionales sanitarios depurados en los últimos meses -que sería el objeto real de las manifestaciones y por lo tanto de la noticia- sino el numero de manifestaciones llevadas a cabo en un mes.

2. Pero, no contentos con esto, el titular ofrece una vuelta de tuerca más y, mediante una construcción sintáctica y semántica bastante ambigua, se da a entender que esas protestas, lejos de defender la sanidad y la educación, actúan en su “contra”.

Sobre JuanJ Jurado 22 artículos

Profesor de Lengua y Literatura española. Publicaciones en La prensa en el Aula. Octaedro. Cuaderno para la comprensión de textos. Octaedro. Ponente del Diseño curricular base para la enseñanza de la Lengua y la literatura española en la ESO, en Andalucía. He sido portavoz y concejal por el grupo municipal de IU en Úbeda. Actualmente no milito en ninguna organización política, pero si la calle me llama, voy.