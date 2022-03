El capitalismo y sus fantasmas

No hace falta ser un genio para ver que esa fantasía dista mucho de la realidad que han dejado estas últimas décadas de “mundo libre”: las guerras por el control de los recursos se han incrementado (ahora incluso hay ejércitos de mercenarios privados en el negocio de la guerra), las continuas crisis derivadas de la especulación financiera han llevado a la pobreza a millones de personas, los movimientos migratorios, derivados ya no solo de las guerras, sino de la propia devastación capitalista (terrenos arrasados por la “mano invisible” del hombre, sequías y hambrunas) cuentan en cientos de millones a las víctimas humanas de los desplazamientos forzosos, que no influyen para nada en la bolsa de valores ni en las conciencias occidentales, porque no existen…

Bueno, en el caso de Yemen, por ejemplo, que está siendo bombardeada desde hace años en «la peor crisis humanitaria causada por el hombre» (según la ONU) no existen en nuestros noticiarios los 87.000 niños muertos por el hambre, ni el millón de afectados por el cólera, ni los 377.000 muertos, según la ONU… pero sí que existen para las empresas españolas los 2.800 millones en armamento vendido recientemente a la coalición, liderada por Arabia Saudí, que lleva a cabo los bombardeos. Desde Riad se preparan los ataques y se celebra la feria World Defense Show, en la que el lobby armamentístico presenta sus nuevos productos para vender (y donde estuvo el stand de España recientemente con once empresas -entre ellas Indra o Navantia– con apoyo de la embajada). "Datos que matan", según Amnistía Internacional.