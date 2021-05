Ustedes me perdonarán, pero hoy me pongo grave y trivial a un tiempo.

Necesita valerse de otros testigos que le proporcionen información de lo que él, precisamente, no ha podido ver ni escuchar.

Ahora bien, como no posee el don de la ubicuidad, tiene que valerse al final de otros testimonios que le detallen.

Es decir, más allá de sí mismo, el cronista necesita fuentes de información que le suministren lo que él no sabe.

Pero estos testimonios más o menos abundantes no tienen por qué ser coincidentes. Más aún, esos testigos que el historiador recolecta suelen ser contradictorios.

Esto es, el historiador no sólo suma testimonios, sino que, además, examina su calidad informativa.

Ese historiador no sólo reúne datos del presente, sino que, además, se ve obligado a remontarse a un pasado más o menos distante.

Es decir, el historiador no sólo hace crónica del ahora, sino que, además, rastrea lo que ya no está, ese pasado siempre sepulto que sólo se conserva en testimonios materiales o personales, en documentos que son, igualmente, versiones de las cosas ocurridas en otro tiempo.

Pero esos documentos, que suelen albergarse en los archivos, están escritos con una cultura a la que no pertenece por entero, en una estación que no es la propia.

Por eso, la tarea del historiador se asemeja a una traducción: debe trasladar una suma de referencias a unos lectores cuyos conocimientos o valores no son los de los antepasados.

En eso se basa la historia, justamente: en adentrarse en un espacio desconocido cuyas únicas señales convencionales son textos que han de ser interpretados, llenos de supuestos o de un sentido común que no son los nuestros.

Ha de recrear el sentido, ha de transportar no sólo la expresión, sino también las representaciones que en los textos encuentra, los usos de quienes los escribieron, los hábitos de aquellos predecesores, las vivencias a veces indecibles que allí se condensaron.

Si me permiten la metáfora, podríamos decir que en los documentos del pasado hay una resonancia polifónica, voces innumerables que se consuman y que el historiador recrea.

Pero el historiador no busca la fuente según le convenga, no selecciona arbitrariamente lo que le confirma, no descarta lo que le contraría.