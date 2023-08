El jardín del diablo, de Dubravka Ugrešić (primera y segunda parte)

«Zorro» se llama el libro y su primera parte se titula «Un cuento sobre cómo se crean los cuentos». Dubravka Ugrešić ​me ha hecho pensar mucho conforme avanzaba en la lectura de este capítulo inicial, que puede atraernos con su promesa de instruirnos sobre la forma en que debemos afrontar una narración breve. Pero sus páginas son en realidad caminos intrincados que nos llevarán por otros lugares, a partir de la historia del escritor ruso Boris Pilniak, ejecutado por Stalin. Me ha encantado la idea de que el escritor es un zorro, entendido en el sentido folclórico del término. Me ha recordado todas las veces en que quien escribe es astuto, algo traidor ante las confidencias ajenas, sagaz, seductor, ágil, implacable. En muchas culturas al zorro, en masculino o femenino, se le representa como a un ser acostumbrado a cambiar de piel, a ser medio humano, medio animal, conforme las circunstancias lo exigen.

Hace poco alguien muy querido me confesó que a veces le daba miedo la sensación de que cuando hablábamos yo registraba algunas informaciones para transformarlas en ficción. Encogí los hombros y le confirmé que así era siempre. Escucho porque me interesan las vidas ajenas, claro, pero también lo que ellas pueden darme en materia prima de escritura.

La autora cuenta una preciosa historia, en ese deambular inicial. Una vez se enamoró de un maravilloso pelirrojo, que resplandecía en Rusia, con sus rizos cobrizos y sus ojos verdes. Lo quiso con locura y cuando debieron separarse lloró desesperada en el aeropuerto, pensando que nunca lo olvidaría. No fue así, el olvido llegó casi inmediatamente. Volvieron a encontrarse y surgió la misma poderosa atracción del inicio. En un viaje él se empeñó en recordar otro que habían hecho durante su idilio. Recordaba a todo color el hotel, los paseos, los museos que visitaron. Ugrešić se enfadó: esa escapada no la había hecho con ella. Riñeron apocalípticamente, el rutilante pelirrojo se mostró airado. Se separaron definitivamente. Tiempo después, la autora vio caer un libro de su estantería. De entre sus páginas surgieron los billetes, las entradas de aquellos museos, la constatación de que todo lo que su ex amante recordaba la incluía a ella como personaje, fue, era verdad.

Y me ha venido a la mente el correo que me escribió mi primer novio, veinticinco años después de nuestra historia. Se alegraba mucho porque cuando estábamos juntos yo le hablaba todo el tiempo de ese sueño mío de ser escritora. Tuve que abrir ojos como platos al leer aquello. Yo no recordaba una sola conversación con él en la que hubiera mencionado mi deseo de escribir. Era tan asombroso que yo lo hubiera olvidado como que él lo evocara con tal nitidez.

Por eso me ha encantado internarme en la primera parte de «Zorro». Porque nos avisa de quienes somos, de cómo recordamos y olvidamos a conveniencia, de las veces en que traicionamos a un personaje. De que, ciertamente, no puede enseñarse la forma en que se escribe un cuento y lo vamos descubriendo todo sobre la marcha. Eso es lo fascinante.