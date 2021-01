EL “LENINISMO” DE AYUSO

Me gusta

Me gusta

Me gusta Cargando...

Vamos, como si el Madrid de Florentino estuviera haciendo una nefasta gestión económica y deportiva del equipo, pero, al final se le ganará al Barcelona. Ah, entonces la gestión no será tan mala y los hooligans del Barrio de Salamanca y los de Usera se juntarán en Cibeles a cantar el himno del madridismo.

En esa idea y bajo esa bandera se agrupan unos y otros, porque el enemigo auténtico no estará en las privatizaciones, en la pérdida de los servicios públicos, en las placas de hielo, en el atranque de las tragonas o en qué se yo que más desastres nos queden por ver. El enemigo público será la pérdida de la unidad y del pensamiento único.

Y miren ustedes, desde el desconocimiento que me da la periferia lo único que se me ocurre pensar es en un proceso de degradación galopante que ha convertido el concepto “centralidad” (somos capital) en “ariete” (somos don). En este sentido,que ha vendido de forma grosera la idea de que(su esencia) esde que sólo puede haber una idea de, la que ella defiende, y que el sol saldrá sólo si las esencias que ella emana logran derrotar al separatismo (término que la señora, sus mentores y allegados utilizan para redefinir a laplural, a la otra).

Porque, es verdad, que Madrid , sociológicamente, pueda tener un gran estrato social tendente al voto conservador, pero hasta el punto de transigir (e incluso aplaudir) una gestión tan nefasta como la que están ¿padeciendo? o ¿disfrutando? que ya no sé lo que pensar.

Si no fuera porque uno tiene algunos prejuicios sobre los posibles hábitos lectores de doña Isabel , podría pensar que en algún momento de su vida habría leído al revolucionario ruso. Lo cierto es que Ayuso está experimentando que, cuanto la barbaridad que verbaliza es más grande, cuanto más retuerce el absurdo, cuanto más muestra su incompetencia en cualquier acción de gobierno, cuantas más dudas ofrece sobre la claridad y honestidad de su gestión, cuanto más… Más crecen sus expectativas de apoyo electoral.

Esto me ha traído a la cabeza aquel aforismo erróneamente adjudicado a Stalin de “cuanto peor, mejor“. La paradójica idea tiene como padre a Chernyshevky , un escritor revolucionario ruso que inspiró a Lenin .

-El problema- me decía- es que la gestión de “ Filomena “, como la de la pandemia, está siendo nefasta y que cuanto peor lo hacen, más suben en las encuestas. Así que, a las próximas lluvias, les temo porque, si como es previsible, el alcantarillado está en mal estado en buena parte de la capital y comienza a haber inundaciones, con toda seguridad, Ayuso y el PP alcanzarán la mayoría absoluta.

Sobre JuanJ Jurado 5 artículos

Profesor de Lengua y Literatura española. Publicaciones en La prensa en el Aula. Octaedro. Cuaderno para la comprensión de textos. Octaedro. Ponente del Diseño curricular base para la enseñanza de la Lengua y la literatura española en la ESO, en Andalucía. He sido portavoz y concejal por el grupo municipal de IU en Úbeda. Actualmente no milito en ninguna organización política, pero si la calle me llama, voy.