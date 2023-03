Con los años, una de las cosas que he ido aprendiendo es que, cada vez, se necesita menos equipaje para andar el camino, que al último viaje hay que llegar desnudos o, lo que es lo mismo, revestidos de todo lo de valor que nos ha aportado la vida, es decir, lo inmaterial, lo que sólo se puede aprehender con el pensamiento y el corazón, porque los afectos, los sentimientos no pesan y facilitan el tránsito.

He de confesarles que, alguna vez, con cierto vértigo, me he sorprendido anticipando ese momento, reproduciendo la última conversación con los cercanos, con los que, de alguna manera, facilitarán mi presencia en la ausencia.

–Podéis deshaceros de todo lo que he ido acumulando… Bueno, de todo no...

Escribo esto, en esta mañana de agosto que amenaza con la reproducción de una nueva ola, de otro bofetón de fuego, de que la brisa que hemos disfrutado en los últimos días vuelva a convertirse en el aliento febril de una naturaleza enferma, envenenada. Me he puesto a cubierto en una especie de semisótano en el que suelo cobijarme cuando arrecia cualquier tipo de temporal: interno o externo.

Este es un espacio muy especial, porque en él, se concentra todo aquello que me viste, todo lo que me desnuda: fotografías que representan momentos, etapas, sentimientos…, o símbolos de un ideal que siempre ha ido conmigo: la educación en libertad. Aquí me gusta leer, aquí me gusta escribir, aquí me gusta perder la mirada en un tiempo sin tiempo…