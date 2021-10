Me gusta

El sueño republicano no consiste en sustituir una bandera bicolor por otra tricolor, es mucho más, es soñar un mundo mejor, un futuro mejor para nuestros descendientes y eso sólo lo consigue la educación.

Si aplicamos este planteamiento al concepto que nos ocupa -república- podemos encontrarnos que la relación de la ciudadanía con el mismo será muy diversa, dependiendo de la superficialidad o de la profundidad de la misma, de la educación y, por tanto, de su madurez. Habrá quien en la república no vea más que un símbolo, el color de una bandera o como mucho la ausencia de un rey o, más aún, la elección del Jefe del Estado por parte de la ciudadanía. Bastaría entonces con que el rey se sometiera a un plebiscito popular de forma periódica, y que ese hecho, ese cambio lo condensáramos en el cromatismo de una bandera.

Más adelante será capaz de relacionar esa realidad física con otro símbolo que, en su forma, no recogerá la realidad que representa: la palabra «casa». Una vez dominado este proceso inicial de simbolización que le permite relacionar una palabra -un grupo de grafemas o fonemas- con un objeto físico, con un edificio, lo siguiente será relacionar éstos con un concepto: «edificio constituido por estancias o habitaciones de diversa naturaleza donde se vive«.

Un símbolo no es más que un signo capaz de representar una realidad compleja alejada de su forma. Para un niño o niña, en proceso de aprendizaje de la lectura, el dibujo de una casa, será un símbolo cuya interpretación lo acercará a una realidad física localizada en su medio.

Estoy seguro, porque lo he podido comprobar en muchos momentos durante el ejercicio de mi actividad docente, que muchos jóvenes, que muchos ciudadanos asocian, casi de forma exclusiva, la república con los colores de una bandera, o que, como mucho, llegan al concepto como negación de la monarquía. Un proceso de simpleza en grado dos o tres, en cualquier caso, en grado alto.

