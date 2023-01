EL ÚLTIMO DÍA DE NERÓN

Por diciembre llegaba la matanza. Teníamos un cochino soberbio de nombre Nerón, de ojos insondables, casi humanos, al que yo acariciaba el lomo por las tardes mientras mi tío limpiaba las conejeras y en un transistor sonaba por bulerías la voz enlatada de Agujeta el Viejo, califa de lo jondo, acompañado por Rafael de Alarcón: “Quien mal anda, mal acaba. Casita de jabonero: el que no cae, resbala. Me llama mi mare y ya sabe ella por qué me llama”. Olor a tabaco negro, a jabón de afeitar y a crepúsculo andaluz. Aquí en el sur los crepúsculos huelen siempre a corrales remotos, a campos labrantíos y a tragedia lorquiana.