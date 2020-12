ENTREVISTA A CARMEN NEGRÍN 

Introducción o presentación

Carmen Negrín es presidenta de honor de la Fundación Juan Negrín, que tiene su sede en la isla de Gran Canaria y así mismo, es nieta del último Presidente del Consejo de Ministros y, por tanto, Presidente del Gobierno de la Segunda República española desde 1937 hasta 1946, ya en el exilio.

Pregunta: ¿Quién es para usted Juan Negrín, cómo le definiría en unas palabras, cómo se lo presentaría a las personas que van a leer esta entrevista y que no le conocen o apenas han oído hablar de él?

Carmen Negrín: Pues la verdad, no es fácil hablar de él en pocas palabras, es una persona que particularmente yo he admirado muchísimo, que sigo admirando, porque era una persona muy íntegra, muy honesta y dedicado a lo que él consideraba justo, en este caso en particular, la República. Es decir, el consideraba ya desde muy joven, porque tiene que tener en cuenta que él se fue a Alemania con 15 años y ya desde allí escribía a sus amigos que se habían quedado en Las Palmas cartas firmadas con Egalité y liberté porque estaba muy influenciado por todo el concepto republicano de la Revolución Francesa y él, a pesar de ser un apasionado de ciencias ya que era, entre otras cosas, químico y fisiólogo, tenía pasión por la justicia social, por la igualdad, por la necesidad de fraternidad que no se veía en la monarquía y por todos los conceptos democráticos que llevaban aparejados los valores revolucionarios. Entonces, él a pesar de tener su pasión científica, tenía esta otra pasión a la cual dedicó toda la segunda y última etapa de su vida, una más intimista etapa de su vida.

Pregunta: ¿ Es decir, qué era un republicano más que convencido?

Carmen Negrín: Absolutamente, no me gusta comparar, pero estaba más convencido que el resto de republicanos que le acompañaban en ese momento, que poco a poco, uno tras otro , lo fueron abandonando , y el , claro, no estaba luchando por él mismo sino que estaba luchando por un ideal y además con conocimiento de lo que significaba lo que estaba del otro lado, él, como dije antes, se fue con 15 años a Alemania, vivió la 1º Guerra Mundial en Alemania y vio nacer el fascismo, entonces sabía exactamente lo que tenía enfrente y que no había ninguna otra alternativa que luchar hasta el final y fue lo que hizo, uno de los pocos en hacerlo.

Pregunta: Le voy a contar una anécdota, mi abuela paterna, como muchas abuelas, aquí en España, me contaba muchas batallitas sobre la Guerra Civil y muy a menudo me hablaba de un tal Negrín como si fuera el diablo en persona, Negrín era el culpable de la guerra, el culpable de la posguerra. Me lo presentaba prácticamente como el hombre del saco, y ella no era una persona pro franquista, ni adepta al régimen, todo lo contrario, era una mujer de extracción humilde y pobre y que seguramente no tenía ni la menor idea de quien había sido Juan Negrín. Cuento esta anécdota para poner en contexto a los posibles lectores de como la propaganda del franquismo influyó de manera determinante sobre la población civil, no ya solamente durante el periodo de guerra, sino también en la posguerra ,muchos años después ese aparato de propaganda hizo que millones de personas tuvieran una visión de la república, de Negrín y de los republicanos totalmente negra y distorsionada. Creo recordar que el documental “Ciudadano Negrín”, que se estrenó hace unos diez años aquí en España, se llega a decir que Juan Negrín fue la persona más difamada de la España del siglo XX.¿ Hasta ese punto cree usted que llegaron las cosas?

Carmen Negrín: Bueno, yo lo he ido descubriendo con los años, que efectivamente fue así, cuando hay alguna entrevista en el periódico, no tanto la entrevista, si no los comentarios de la gente, es sorprendente como hay ciertas frases que vuelven recurrentemente y que son totalmente difamatorias, que no tienen nada que ver con la realidad, y cada vez que topo con comentarios así la verdad es que me dan más ganar de luchar por lo que realmente fue y por lo que hizo y no dejar pasar, no solo por él, sino por la historia de España, que fue mas honorable de lo que quieren hacer creer, la república fue un momento muy importante de la historia de España, fue una etapa muy corta pero muy fructífera, que dejó muchas huellas y lo que trajo no fue el golpe. Cuando llegó mi abuelo al gobierno la guerra ya había empezado, es que no fue culpa de el que hubiera un golpe.

La presencia alemana e italiana que todo el mundo olvida, hasta el punto de llamarlo guerra civil y no guerra de España, como se decía hasta hace poco en Francia también, es una forma ya de mentir sobre lo que fue la guerra, que antes de empezar era ya una guerra internacional y no fue provocada por la república, fue provocada por los que no quisieron que llegara la república, empezando por el rey, y siguiendo por, no diré siquiera sus achiclinques (americanismo), pero los que fueran sus aliados durante muchos años antes ,es decir, la iglesia y el ejército, es una expresión mexicana, eh,(risas), sus servidores digamos, y además cuando digo la iglesia, ni siquiera es toda la iglesia sino la alta iglesia, el alto clero. Entonces toda esa gente no querían la república porque obviamente la democracia es todo lo contrario de lo que era un sistema jerárquico, prácticamente feudal en muchas partes de España y hubo un cambio, hubo un cambio positivo ,una de las cosas que recuerdo a veces, es que en el año 36, -es decir, en pleno golpe de estado y todos los problemas que hubo antes, porque hubo muchos intentos de desestabilizar la república,- hicieron 6000 escuelas, y eso es muy importante en un país donde poco menos de la mitad de la gente no sabia leer ni escribir, esto parece una tontería, sobre todo hoy en día con el video y todos los medios disponibles, pero es la única forma de informarse, de mejorar su condición de vida, de enterarse si lo que les están diciendo es verdad o no es verdad, de ser más libres para poder pensar por si mismos. Eso es exactamente lo que no querían los golpistas y es exactamente lo que sí quería mi abuelo. Que la gente fueran dueños de sí mismos, y tener la libertad de formarse, que si el hijo de un agricultor tuviera el deseo de ser médico, que lo fuera, si tiene la capacidad y las ganas. Para eso había que dar un empujoncito y ese empujón era la república y la república lo dio. La libertad a la mujer, no digamos. La primera mujer inspectora fue nombrada en ese momento, la primera mujer ministra fue nombrada en ese momento, el hecho de que las mujeres no tuvieran que pedir permiso ya a sus padres o a sus maridos para poder ir a la universidad, en fin, son unas cosas que hoy en día uno ni se da cuenta, porque ya se han asimilado, pero que vienen de muy atrás, y que vienen en particular de ese momento, de esos años.

Pregunta: Volviendo al tema de las difamaciones y la propaganda, yo quería preguntarle ,¿ no sé hasta que punto el habló con usted o si pudo escucharle alguna vez a Juan Negrín cómo aceptaba o cómo encaraba -ya en el exilio-,ese tipo de difamaciones contra su persona?

Carmen Negrín: Viví con él en los últimos años de su vida, me crio por diferentes razones familiares, personales. Estuve con él hasta que tuve los 9 años y medio. En ese momento estaba escribiendo sus memorias , comenzaba a hacerlas . Todos los días comentaba documentos de su archivo que estaba mirando para confirmar sus recuerdos. Lo discutía en casa, cuando volvíamos de la escuela al mediodía o para cenar, era la conversación normal. Mi hermano y yo estábamos ahí, absorbiendo y escuchando, incluso de vez en cuando interrumpiendo y preguntando ¿Cómo lo encaraba? visto desde fuera parecía lo mas normal del mundo, eran eventos históricos que el comentaba, pero no se notaba ningún, como decir, ningún resentimiento . Unos años después, con mas distancia se ve lo que tuvo que vivir recordando cosas o caras o comentarios. Me di cuenta que debió sufrir enormemente, a pesar de todo eso, diría que era una persona con una empatía extraordinaria. La gente que en ciertos momentos lo traicionó, y utilizo esta palabra, que es muy fuerte, pero hasta amigos íntimos, en momentos, lo traicionaron. Él tenía una buena palabra para ellos , los disculpaba. Decía: ” las circunstancias eran tales que hicieron esto, hubiera sido mejor que hicieran otra cosa pero, y en fin” les buscaba disculpas. Hago una excepción con Casado y Franco ,naturalmente, pero a parte de eso –Prieto con el que había tenido una gran intimidad- le hizo una y mil jugadas, sobre todo al final y en la posguerra, aún de él no hablaba particularmente mal. Lo que hizo es que dejó de buscarlo, de tratar de verlo. Lo supe después. No tenía resentimiento ni formaba parte de ese grupo que decía cuando se muera Franco yo vuelvo a España. No. Había dado la vuelta a la página, quería escribir sus memorias, no tuvo tiempo de hacerlo, su intención era escribirlas para contar y explicar pero no para la venganza o rencor. Nada de eso.

Pregunta: Vamos a retroceder en el tiempo, desde el exilio hacia atrás. Parece ser que en marzo de 1937 se produjo una supuesta reunión del buró político del PC ,celebrada en Valencia y en la que se encontraron una delegación de Moscú, compuesta por Stepanov, Codovilla, Marty,Togliatti, Orlov y Gaikis, todos ellos miembros de la plana mayor de la Internacional Comunista y de la Nkvd, servicio de información a las ordenes directas de Stalin. En esta reunión se habría decidido ordenar el ataque a Largo Caballero e instar a que saliera del gobierno, sustituyéndolo por Juan Negrín. Podría decirnos algo al respecto, si el dijo algo en algún momento al respecto de esta reunión o si es simple conspiración?

Carmen Negrín: No tengo la mas mínima idea de si esa reunión se hizo o no se hizo. No recuerdo ningún comentario al respecto de mi abuelo sobre ninguno de ellos, después he leído sus comentarios sobre Orlov, pero eso es otra cosa(risas), pero en ningún momento que yo sepa, esto es uno de los mitos, fue manipulado ni impulsado por los soviéticos. Ahí están los documentos de Azaña, ya que es él quien lo propone y quien lo impone. En todo caso, las relaciones entre mi abuelo y los soviéticos eran bastante mediocres, objetivamente eran los únicos que ayudaban pero eso no quiere decir que tuvieran ninguna influencia sobre él, ni en sus decisiones, ni que el tuviera gran confianza en ellos. Yo sabía que existían los gulag , el que nos lo enseño fue él, no fue otra persona. Tenía una idea muy, muy precisa de lo que estaba pasando en Rusia, era una persona informada. Hoy mismo estaba leyendo sobre el que fuera embajador en Moscú en aquella época, era su amigo personal y lo sacó de allí porque se sentía en peligro. Estamos hablando de un año después de esa supuesta reunión, todo el apoyo estaba bloqueado, si pedía algo no llegaba, al final de la guerra estaban solicitando apoyo financiero; llegó un cable anunciando que le iban a dar ese apoyo pero nunca llegó ( a finales del 38 o enero del 39) Todo esto el lo sabía, sabía que era una negociación permanente con ellos,( haciendo referencia a los soviéticos). Que los soviéticos eran gente muy organizada y que militarmente ayudaron, efectivamente, sin el apoyo militar no hubieran podido aguantar el tiempo que aguantaron (refiriéndose a la república).

Pregunta: Supongo que era perfectamente consciente de los peligros del estalinismo?

Carmen Negrín: Absolutamente, mi abuela era rusa y su familia se fue huyendo de la Revolución. Una de sus hermanas y su marido desaparecieron en un gulag y nunca se ha sabido de ellos. Mi abuelo nunca paró de pedirle a Stalin si tenía información sobre donde estaban la familia de ella, nunca obtuvo respuesta. Así que, amistad no es exactamente lo que había y la confianza menos.

Hay alianzas objetivas y necesarias en un momento dado, para un programa específico. Hasta cierto punto, ellos(los soviéticos) tomaron iniciativa mas allá de lo necesario como por ejemplo lo del “caso “Andreu Nin”, y seguramente muchos mas ejemplos, pero digamos que el sabía perfectamente lo que estaba pasando, conocía bien hasta donde podía confiar. En particular o individualmente, muchos soldados fueron extraordinarios.

Pregunta: Vamos a ir a la cuestión de la resistencia durante la guerra civil, uno de los lemas de Juan Negrín era, o por lo menos se le atribuye: “resistir es vencer”, es decir, resistir al fascismo a ultranza, hasta el último momento, en aras de que se produjera el estallido de la Segunda Guerra Mundial, de esa manera hubiera mas garantías no para negociar con Franco sino para establecer una paz mas honrosa y que no diera lugar a la represión que hubo posteriormente.

Esta es una de las principales controversias que tienen que ver con Juan Negrín. Hay historiadores o políticos de todo pelaje que le han adjudicado un error en ese sentido, en la resistencia a ultranza de la guerra civil y que debería haber tenido más en cuenta la opinión de los Casado, en fin, toda aquella gente que estaba negociando en Madrid, bajo la mesa y con gran secretismo, el fin de la guerra. Pero él no lo veía así, el creía que la resistencia era la única salida contra el fascismo en aquellos momentos. Cómo cree que es la idea que el tenía respecto a esta cuestión, si comentaba algo al respecto?

Carmen Negrín: La idea era muy sencilla. La guerra europea se sabía que iba a llegar ,no es una invención de él, hasta Azaña entre otros lo mencionan. La guerra estaba preparándose, durante la nuestra se sabía que los alemanes estaban armándose. Sabemos que muchas de las ciudades que bombardearon, empezando por Guernica eran simplemente ensayos para ellos, para probar sus nuevas armas. ¿Qué se podía hacer? Simplemente estar del lado de las democracias que en algún momento tendrían que reaccionar, eso fue exactamente lo que pasó. Lo que ocurrió es que las democracias, en particular Inglaterra, y Francia les interesaba salvarse ellos y evitar una guerra, por lo que estaban dispuestos a entregar lo que fuera con tal de que no les tocara el problema.. Lo explica muy bien mi abuelo en una carta a Theodore Roosevelt, que tampoco se movió a pesar de que sentía simpatía, Mi abuelo, le explica que les va a llegar: “ahora somos nosotros ,es mas fácil pararlos aquí que pararlos más tarde” El hecho de resistir iba encaminado a formar parte de lo que luego se llamo “los aliados“. No lo deseaban, sobre todo los ingleses, querían eliminar un problema aunque eso implicara implantar un dictador, para ellos era más fácil negociar después con un dictador que con los republicanos…

Es decir de igual a igual era más difícil que con un dictador que se puede comprar. Hay que tener en cuenta que el avión en el cual salió de Canarias hacia Marruecos, el Dragón Rapide, era un avión inglés. Estaban al corriente de lo que ocurría y no hicieron nada. El coronel Segismundo Casado estuvo pagado por por los ingleses durante tiempo, no solo después de la guerra sino antes del final de la guerra . Cada uno tenía sus intereses.

Mi abuelo estaba tratando de imponer en la agenda europea el conflicto de España en el grupo de los que fueron aliados sabiendo que el problema estaba por venir. Cuando se fue a Inglaterra, con el gobierno de la República en el exilio, estuvo tratando, una vez más, de convencerlos. No pudo ser ya que estaban pagando a todos los militares importantes de Franco. Hay intereses que fueron diferentes en diferente momento y le salió más caro, mucho más caro a las democracias europeas el no haber hecho caso al gobierno republicano y al llamado que les hacía. La población lo pagó muy caro

Otra cosa son los soldados que se fueron de España a los campos de concentración, muchos de ellos siguieron la lucha peleándose en la resistencia y la famosa Novena (más conocida como “Leclerc”)

Leclerc dijo que el próximo país en liberar iba a ser España, pero Eisenhower lo paró, así que habían muchos juegos, muchos intereses, como digo, desafortunadamente a muchos de esos países les interesaba tener una dictadura en el sur más comprable que un gobierno más decente como el republicano.

Pregunta: Usted cree que Juan Negrín nunca se arrepintió de seguir esa estrategia, al contrario?

Carmen Negrín: Creo que lo que sí le ha pesado mucho fueron las consecuencias que tuvo la guerra. Sabía que la gente s sufría, tenían hambre, seguían matando. Está claro que hubo más muertos después de la guerra, porque mucho criticar la resistencia de Negrín, pero cuántos muertos hicieron después por el gusto de matar a media España como otros evocan ahora. Es lo que más le pesaba, que su país quedara destrozado antes de la guerra España era el quinto país más rico del mundo y paso a ser uno del Tercer Mundo o un mundo de tercera ,ya que no me gusta utilizar la palabra Tercer Mundo

Pregunta: Hace años en la presentación de un documental le hice la pregunta y ahora la repito, sobre la militancia de Juan Negrín en el Partido Socialista Obrero Español y su posterior expulsión de forma sorpresiva. En aquel momento había muchos periodistas en la sala, usted me dio una respuesta diplomática . Acababan de devolverle a Juan Negrín el carnet del PSOE a título póstumo. ¿Qué es lo que le dijeron en el Partido Socialista Obrero Español cuando le devolvieron el carnet a su abuelo?, cuando le reintegraron a la militancia a Juan Negrín, ¿Qué explicaciones le dieron a usted? ¿le proporcionaron alguna disculpa, alguna explicación, algo coherente al respecto de su expulsión y de su posterior readmisión muchos años después?.

Carmen Negrín: Sí muchos años después hubo varias reacciones. La primera es que habían cometido un error y lo acepté tal cual. Luego eso vino acompañado de un documento que era muy ambiguo dónde comentaban lo del “Vita” el famoso barco qué fue hasta México con objetos de arte etcétera ,cuyo objetivo era venderlos para que pudieran sobrevivir los refugiados españoles, en ese documento más o menos culpaban a mi abuelo de haber hecho desaparecer todos los objetos de valor. Se han encontrado en la documentación del Partido Comunista, recortes de periódico dónde se puede comprobar que esos objetos se subastaron en Nueva York. Está claro que esos objetos alguien los vendió pero te puedo asegurar que no fue mi abuelo. Me dolió bastante la solapada acusación. Quedé callada pero me dolió porque el documento al que antes hice referencia me lo entregaron el día anterior, luego supe qué hubo pleitos entre los que lo habían escrito. Los partidarios de Negrín no estaban de acuerdo y lo volvieron a rehacer. Recuerdo que había preparado un discurso muy optimista y cuando vi el documento la noche del día anterior, decidí no leer el discurso ya que estaba furiosa. Todavía no parecen haber entendido nada, aunque he aprendido que hay que dar tiempo al tiempo, si a uno le llevan diciendo durante más de 40 años lo mismo y no hay una contraparte que se defiende y contesta -mi abuelo- que no tuvo tiempo de hacer sus memorias. Ahí están los archivos, yo con eso estoy satisfecha, en esos papeles hay respuesta para todo. Respuestas en la que sale bien parado. Hay que tener en cuenta que el partido de hoy en día(en referencia al Psoe) viene de la época prietista y estos son los que lo expulsaron.

Curiosamente, creo que sigo dándole una respuesta moderada a igual pregunta(risas).

Pregunta: Esta vez ha sido más atrevida que en aquel momento porque su respuesta fue muy suave ( risas)

Carmen Negrín: Sí, la pelea ideológica sigue, es decir, ni siquiera he pedido sacar el pasaporte español ni la nacionalidad española. Por ese motivo no me gusta meterme en lo que considero problemas internos pero si me piden un dato específico en la medida que lo tengo lo doy, o trato de darlo.

Pregunta: Bien, hay una cuestión que un compañero me insistió en que la preguntara. No sé si usted sabrá algo al respecto, cuando Juan Negrín salió de España rumbo al exilio, parece ser que lo hizo desde un pueblo alicantino llamado Monóvar pero antes habría pasado por otras poblaciones cómo Elda y Petrel. ¿Puede indicarnos algo al respecto, sabe algo de esos momentos, los inmediatamente anteriores a salir al exilio?.

Carmen Negrín: Salió dos veces. La primera, acompañando a Azaña, obligándole a ir a la embajada, mucha gente se olvida de eso. Luego no hablan de que volvió a España y no solo volvió a Monóvar, sino que volvió a Madrid.

Se olvida esa parte, más simbólica que otra cosa pero importante. Fue en ese momento en el que él se dio cuenta de que no se podía seguir luchando, por falta de apoyo al no estar unidos. Se fue, no me lo contó el, fue su compañera: “si caía una bomba mientras estaban en Madrid o si se suicidaba sería todo más sencillo, se acabaría todo más rápidamente y habría menos muertos”. Decidió volver y una vez en París decidió seguir luchando como gobierno ya en el exilio. Una vez en Francia lo primero que hace es tratar de convocar a todos los ministros que ya estaban en el exilio cuando ya ha acabado la guerra, el primero de abril de 1939. Tienen una reunión de Consejo de Ministros, que no querían reunirse porque consideraba que estaba todo perdido pero Negrín insistió y decidió que la República en el exilio seguiría luchando aunque q por otro lado, Franco declarara la victoria.

Monóvar… he estado allí y para mí fue impresionante visitar el lugar, ir al aeropuerto.Debían de ser momentos terribles, sobre todo para alguien, que como le digo, no contaba su vida, lo que contaba era, el objetivo era mejorar España.

Pregunta: Una vez en el exilio, parece ser que celebraron algunas sesiones de Cortes en México, debió ser desastroso. Tengo entendido que acabó decepcionado, me refiero a lo que usted ha comentado antes sobre sus compañeros, los miembros del Gobierno. Esta es una pregunta algo más personal, más íntima ¿llegó a sentirse verdaderamente deprimido en aquellos momentos? En el documental “Ciudadano Negrín”, hacen alusión a ello, que sufrió como una especie de crisis nerviosa.

Carmen Negrín: Nerviosa no, pero depresivas sí. Tuvo varios ataques cardíacos, tenía una salud débil, todo junto le afectó. Le dejó sin fuerza para luchar. Leí en un libro, -otra vez no me voy a acordar- (risas), porque lo he leído varias veces pero no le puedo dar la cita o el nombre concreto. Tal vez fue a Rafael Méndez que Juan Negrín le dice que se va a presentar para las elecciones pero desea que sea secreto. La cosa exacta y completa es que los ingleses le habían dicho que si se presentaba le reconocerían eventualmente, pero conociendo a los ingleses no me lo creo demasiado. Lo reconocerían si fuera electo en esas reuniones que se celebraron en Bellas Artes, en México. Le dijo a su amigo que por favor no lo mencionara porque no quería que lo eligieran haciendo un chantaje así, que el sabía que podía muy bien no ser elegido, digo yo,( risas ) Es un poco que pase lo que pase si quieren que yo siga pues bien , si no se acabó. Como ya he dicho, no tenía rencor, es decir, si la gente aceptaba su forma de lucha o de trabajo porque en ese momento ya no era lucha…era más bien una lucha abstracta . No ganó las elecciones, es normal que sintiera tristeza. Cómo le digo, su preocupación esencial era sacar a España adelante. Eso es todo, si él podía ser un intermediario para conseguirlo, pues bien.

Era un poco fatalista en ese momento.

Pregunta: ¿ Cuál es su opinión sobre el actual auge de la extrema derecha tanto en España como en el resto de Europa? Supongo que la habrán informado que en las últimas elecciones en nuestro país la extrema derecha ha conseguido un número de escaños bastante importante. También nos gustaría saber su opinión con respecto a este anteproyecto de Ley de Memoria Democrática qué quiere sacar adelante el actual Gobierno España. Es un anteproyecto qué incluye una serie de puntos que hasta hoy no se habían tocado, por lo menos en la anterior Ley de Memoria Histórica, como por ejemplo, establecer un régimen sancionador para delitos exaltación franquista o del fascismo, la ilegalización de la Fundación Francisco Franco. También está entre los puntos, la exhumación de todas las fosas comunes como una responsabilidad del Estado, una fiscalía especial en una de las salas del Tribunal Supremo y algo inédito: el estudio y la toma de consideración de la represión económica por parte del franquismo, es decir, intentar hacer una especie de inventario de todos los bienes que fueron expoliados, que creo que en el caso de Juan Negrín hubo bastantes en su casa de Gran Canaria si no me equivoco?.

Carmen Negrín: La extrema derecha está sumamente organizada, muy motivada no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Sí, a mí me parece una aberración que se pueda tener una organización no gubernamental en Europa dirigida por Bannon (risas), me parece absolutamente alucinante ver cómo el señor Trump se está relacionando libremente con los Le Pen. Me parece divertido comprobar como las frases que utilizan unos y otros, -la extrema derecha en general- son prácticamente las mismas. Idénticos los temas sobre la inmigración, sobre los impuestos, los gobiernos social- comunistas, todo eso es recurrente, lo vemos en Estados Unidos también. Biden no es social- comunista, pobrecito ojalá lo fuera (risas) Literalmente son los mismos temas con pequeños ajustes para cada país . Hay países en los que la inmigración es lo que más cuenta, otros en lo que cuenta es la supuesta amenaza del comunismo, el pseudo-comunismo. El tema de la república, del Valle de los Caídos o de Cuelgamuros, son temas recurrentes porque nunca se han tratado, entonces forzosamente son permanentes, mientras que no se trata un problema el problema sigue ahí. Volviendo a la ley de Memoria Democrática me parece bien que hagan estos cambios, una ley además que no tiene un castigo no sirve de nada como por ejemplo la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, que tenía cosas buenas pero no iba demasiado lejos.

Mi sentimiento y una de mis grandes frustraciones con España es que se nota que la gente se retiene siempre, hacen las cosas a la mitad porque no quieren ofuscar o enfadar al contrario. Llega un momento en que el otro no merece tal vez tanto respeto (risas) ¿ Cuántos años han tardado en recuperar el Pazo de Meirás? Con respecto a las fosas comunes, me parece casi increíble qué España esté dentro de la Unión Europea y no asumiera la responsabilidad desde el primer día, que se hayan lavado las manos bajo el pretexto de qué hay democracia, autonomías, alcaldías y el problema del otro. No es el problema de la nación y de todas las autonomías de igual manera. La de Canarias, donde no hubo frente de guerra tiene sus fosas. En definitiva me parece que esta ley llega tarde porque ya prácticamente no está con nosotros la gente afectada, se supone ese era el objetivo de una Ley de Memoria Histórica, que la gente no pueda recuperar a sus muertos es un sufrimiento para muchas familias, prácticamente para media España. El hecho de que haya gente aún hoy en día que esté en contra de recuperar la memoria histórica me parece algo increíble, es cerrar los ojos a la verdad. Es ridículo que se piense que Franco salvó a España de algo… que salvó a España de los monstruos comunistas(con ironía). Es ridículo pensar así porque el 90 % de las personas que estaban en el gobierno republicano eran católicos,( risas), que fueran practicantes o no es otra cosa pero eran casi todos católicos. Un gobierno laico no quiere decir que no sea creyente. Seguimos con muchos mitos qué tapan la verdad, que son útiles si se vuelven a sacar una y otra vez y sí, repiten su ideología y su estrategia, es siempre la misma, es decir, uno crea un problema y a partir de ese problema elaboran todo un sistema de propaganda, es una técnica muy sencilla, técnica de vendedores.

Pregunta/ interpelación/afirmación: Lo que decíamos al principio, la propaganda es algo en lo que el fascismo es muy hábil, son muy hábiles para ello.

Carmen Negrín: Piensa que pueden decir que hay un desorden, no sé, que hay un desorden y después de un tiempo la gente llega a creer que sí, que hay un desorden efectivamente, y a partir de ahí lo empiezan a crear, en fin, son bastante listos y nosotros un poco inocentes a veces.

Finalización: Pues aquí lo vamos a dejar, muchas gracias por habernos atendido y yo la emplazo para otra entrevista dentro de un cierto tiempo, ya que se nos quedan muchas cuestiones en el tintero.

Carmen Negrín: Sin ningún problema

Gracias y hasta pronto.



José Miguel Gándara

