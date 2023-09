Da igual tu camino profesional, tu experiencia de largo recorrido, los conocimientos que tengas, los treinta años de feminismo, tus dolores encarnados y los aprendizajes consecuentes, los cientos de lecturas, conversaciones, cursos, el tiempo dedicado a tu trabajo, el bagaje, todas las personas de las que has aprendido, lo que te han narrado y compartido.

Siempre habrá un hombre que te dirá que sabe lo mismo que tú sin tener ni idea, que pontificará de lo que desconoce, que no confiará en tu palabra y saberes y que se colocará por encima. Por encima per se.

Toda mi lucha va dirigida, desde que me recuerdo en la infancia y hasta ahora, a saltarme la máxima invisible o directa y clara de «ocupa el lugar que te corresponde» y no horizontalices.

Ocupa tu sitio simbólico y no cuestiones.

Como si las personas no fuéramos iguales. Como si la dignidad humana tuviera grados. Como si el patriarcado no se hiciera carne cada día.

Sé que no sirve de nada lanzar esta diatriba, estoy dolorosamente segura. Pero si mi voz tuviera algún eco sería para decir:

El legítimo sufrimiento humano no es opresión de género.

Nada. Lo que nombro no es un hecho individual, no me pasa a mí como persona y mujer atomizada.

Es una cuestión política y social, contextual e histórica que tenemos que atravesar solas. Y desde la queja sin acción porque nos jugamos mucho.