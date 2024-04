¿Es o no es?

Si el feminismo es beneficio personal para algunas sin transformación radical del sistema injusto y desigual que habitamos, entonces no es para mí.

-No soy una amenaza.

-No todos los hombres son.

-No soy peligrosa.

-No estoy enfadada con los hombres.

Una auténtica amenaza para todo lo que NO .

Si el feminismo es un mecanismo individual de autoafirmación narcisista en el que por declararme como feminista todo lo que yo hago o digo es verdad, auténtico y certero, no es para mí.

Si el feminismo no es interseccional, no es para mí.

Si el feminismo conlleva que cada vez que me contradigan en algo supuestamente me están agrediendo, entonces que no cuenten conmigo.