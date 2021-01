¿Es posible comprender a los antepasados?

Las vidas de quienes nos precedieron o las de nuestros contemporáneos, esas vidas por las que tenemos curiosidad como individuos o como historiadores, no nos son algo ajeno. No nos deben ser ajenas.

No somos seres aislados, ya lo sabemos. No somos Robinsones, capaces cada uno de valerse por sí mismo para reedificar separadamente la sociedad, la sociedad de uno solo.

El sentido común es el conjunto de evidencias que compartimos con los contemporáneos y sobre las que no solemos discutir, justamente al darlas por obvias.

No somos autómatas ni estamos únicamente determinados por nuestro entorno y contexto. Tenemos libre albedrío, raciocinio y criterio moral y, por ello mismo, tenemos capacidad relativa para disentir.

Pero que tengamos esas posibilidades, amplias o estrechísimas, de disentir o de desmentir, no significa que lo proclamemos.

Ese interior está repleto de percepciones, fantasías, sentimientos, conjeturas, análisis, etcétera, que no son transparentes, que no siempre son evidentes para los demás.

Porque cada uno, en mayor o menor medida, no es transparente, ni siquiera para los más próximos.

Por ello, aunque no solemos salirnos de la cultura y del sentido común que con nuestros contemporáneos compartimos, cada individuo es en parte un enigma.

Como tal cosa no suele ocurrir y felizmente no ocurre, descifrar lo que piensa o hace o siente otra persona es, con frecuencia, tarea ardua.

Ahora bien, incluso en lugares con reglamentos explícitos, hay sorpresas: personas, todas las personas, que frecuentemente o no desmienten lo que de ellas se espera.

No sabemos qué nos dirá, no sabemos si se mentirá o nos mentirá, no sabemos cuál será su transparencia o hermetismo.