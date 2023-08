ESCUCHEN, POR FAVOR

A veces, me pongo a pensar en las cosas que más me echo en falta y, casi siempre, acabo en el mismo sitio: mi incapacidad para escuchar y les prometo que no llego a explicármelo, porque creo saber de forma significativa su importancia, porque me lo he verbalizado mil veces -ahora por escrito-; porque soy consciente de que los momentos más intensos de mi vida han sido aquellos en los que me he descubierto escuchando, algo o a alguien.