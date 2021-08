España cañí

Esto que acaban de leer son algunos comentarios sueltos que, sin embargo, podrían constituir un sólo texto en la boca de un español medio. Póngale música, a ser posible un pasodoble y tendrán una foto bastante aproximada de este país, que sigue llorando la pérdida de Messi , si es del Barcelona , o alegrándose si no lo es y si la jugada la ha propiciado el mafioso presidente del Madrid.

Amigas y amigos, hay algo que me preocupa más que la factura de la luz siendo preocupante, muy preocupante. El análisis que hará del tema la población del hecho. Un análisis que no incluirá las preguntas que considero adecuadas y que hará que el problema se perpetúe.

3. Una de las cuestiones que deberían preguntarse una ciudadanía crítica es quién está detrás de la financiación de los partidos políticos y de los políticos que gerencian esos partidos. A partir de ahí, la óptica para analizar ese problema, creo que sería distinta. Pero no se hará. Se criticará al Gobierno , y sobre todo a Podemos . Es decir, el único partido de los que forman el Gobierno que no se le conoce financiación por parte de empresas financieras ni eléctricas.

4. Es lícito el debate sobre si Podemos debería enterar en el Gobierno o no, en la proporción que lo ha hecho. Reconozco que yo no tengo una postura clara al respecto. Porque si bien es evidente que tiene que tragar con temas como éste, sin beberlo ni comerlo, también lo es que han podido y pueden llevar a cabo políticas en otros ámbitos que, difícilmente, las habrían desarrollado desde la oposición. En cualquier caso, no tengo resuelto el tema.