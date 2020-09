Estamos aprendiendo

«Es que yo soy muy torpe, menuda imbécil, estoy gordísima y asquerosa, yo no valgo para esto, no me entero de nada, perdón, perdón es que siempre me equivoco, no voy a llegar a nada, yo es que soy tonta, menudo tío cagón estoy hecho, así nadie me va a querer, etcétera.»