ETA y los Presupuestos

El caso de Ignacio Bilbao sirve también como elemento para analizar el escándalo producido estos días por el apoyo político de Bildu a los presupuestos por parte de la derecha. Una hipocresía que queda desmontada acudiendo a la memoria. Ignacio Bilbao tuvo suerte en lo que respecta a la política penitenciaria gracias a la generosidad del Partido Popular de José María Aznar con Jaime Mayor Oreja como ministro del Interior. En el año 1997 se produjeron 15 traslados a cárceles más cercanas al País Vasco en una política penitenciaria que favoreciera una posterior negociación. Iñaki Bilbao fue uno de los beneficiados, en aquel momento cumplía condena por la colocación de dos artefactos explosivos en Derio que provocaron heridas graves a dos policías, entre otras acciones. El terrorista finalmente saldría de la cárcel en septiembre del año 2000 habiendo cumplido 17 años de los 52 a los que fue condenado con Mariano Rajoy de ministro del Interior y Ángel Acebes en la cartera de Justicia. El 21 de marzo de 2002 se acercó por la espalda a Juan Priede y lo asesinó.

En cualquier país que un grupo terrorista deja las armas, la mayoría de sus participantes están en prisión y los partidarios de su ideología se integran en el Parlamento, sería considerado un triunfo democrático. Del sistema. Ocurrió en Irlanda, donde el brazo político del IRA hoy es un partido más integrado en la democracia parlamentaria. En España no. En nuestro país damos vueltas y vueltas de tuerca sobre el mismo agujero negro lanzando acusaciones de complicidades cuando la paz se ha instaurado.

Cuando ETA mataba se intuía –Anguita lo dijo, justamente ahora hace diez años- que mucha de la política que se hacía, y muchos políticos de entonces les venía muy bien el terrorismo. De cara a la galería se rasgaban las vestiduras y plañían como viuda siciliana con cada atentado pero arrimaban el ascua a su sardina con nula empatía o solidaridad. Lo vivimos con el drama de Miguel Ángel Blanco que sigue generando réditos políticos, pregunten a sus hermanas de qué viven y qué son y cómo fue atacada sin piedad la que fuera pareja cuando trascendió el drama vivido como compañera del asesinado. Y cómo se utilizaron los fondos de la Fundación Miguel Ángel Blanco…Con Ordoñez no tanto porque su hermana tiene entidad suficiente para plantar cara a manipulaciones.

Qué bien vivían bajo la amenaza del tiro en la nuca, precisamente los que no tenían más riesgo que cualquiera. Los que vivían en el ojo del huracán no tanto y desde luego celebraron la paz con alegría y descanso. De los crímenes perpetrados contra socialistas, nacionalistas vascos, incluso contra comunistas no se dice nada. Como si fueran ellos solos , la derecha irredenta, únicamente las víctimas.

No he vivido en Euskadi pero estudié en Donosti durante dos años en los que iba los fines de semana. Visité y pasé tiempo con amistades que perduran y observé -con la distancia de una visitante- el ambiente plomizo, de precauciones a veces extremadas, con que vivían la población vasca, con aquellos sábados de aquelarre borroka en los que el centro de Bilbao y Donosti se cerraba a lo que no fuera violencia callejera. En ambos lados tuve conocidas y puedo decir que amigas. Desde la corajuda concejala del PP que se jugaba el tipo los miércoles concentrada con unas cuantas (pocas, cobardemente pocas) personas pidiendo la liberación de Ortega Lara mientras les tiraban monedas, a las abertzales que te explicaban con el dolor contrayendo la cara de dónde venían y el por qué de tanto odio sibilino. Del XIX, o de más atrás, partiendo de una incomprensión mutua que ¡cómo no! tenía bastante que ver con la saga borbónica personalizada en ese monstruo histórico que fue Fernando VII y las consecuentes guerras carlistas. Siempre he creído que ETA no ha sido más que la saga del siglo XX de lo iniciado en el desgraciado XIX.

Viví el miedo, la incomprensión, tuve que captar con esfuerzo, que había conversaciones que no se podían tener en público, casi ni en privado, preguntas que no podías hacer y afirmaciones que solo a partir de Castro Urdiales tenían sentido…Fue terrible. Terrible la oscuridad del miedo, del tiro en la nuca, de vigilar el coche, de no poder manifestar ideología, de sospechar de amigos, de no entrar en determinados bares, de entender señales inconexas que repartían la población: aquí los españoles, allí los abertzales.

Irrespirable, se lo confieso, queridas lectoras/es. Irrespirables también las torturas, las brutalidades policiales, la sensación de optar por bando ante la más nimia decisión. Lo que sería bueno es indagar cómo vivían esos supuestos héroes que habitaban cuarteles y comisarías de policía. Algo de ello he escuchado en boca de sus protagonistas y es historia truculenta que enlaza bien con lo de ahora. En una ocasión me explicaron que para la guardia civil de entonces, nombrarles a Rodríguez Galindo y cambiar el gesto era todo uno. Cuantas medallas se colgaron coronelitos que no movían más ficha que las de su despacho gracias al envío de chiquillos recién salidos de la Academia, sin experiencia y casi en formato: carne de cañón. Sería bueno que la prensa investigara sobre cómo se realizaban las acciones antiterroristas… si tiene tiempo entre titular y titular.

Intxaurrondo es un foso sin analizar con perspectiva histórica. Lo que ocultan esas paredes queda dentro de la historia de la infamia más terrible y olvidable.http://revistafiatlux.com/el-dia-que-conoci-a-galindo-en-intxaurrondo/ Y no, no era preciso hacer lo que se hizo en base a los crímenes etarras. De ningún modo se justifican las torturas, las detenciones sin cargos (aquella ley antiterrorista que driblaba las condiciones democráticas en aras de la seguridad) Se mantuvieron las formas del franquismo para tratar un problema complejo como fue el vasco que solo terminó cuando se aplicaron medidas de sentido común, negociaciones duras como pedernales en las que cada participante no sabía si volvería con vida a la siguiente reunión. Por ambas partes fueron hombres (casi siempre ellos…ya saben) que se jugaron mucho y que apostaron fuerte por la paz. Participaron los partidos del arco parlamentario, PSOE y Pp. Ambos, y ambos cuando tenían poder quienes hoy sueltan mala baba ¿Dónde estaba Fernández Vara, Lambán y los demás disidentes del pacto? Seguro que cerca o si no fue así que pregunten a su mentor, González que suele obviar lo del GAL pero no la negociación. Culminó con el gobierno Zapatero pero se coció en un fuego muy lento que trascendió al color político, porque Aznar también negoció. Mucho y bien. Todos los gobiernos se sentaron con terroristas. Sí, negociaron con los que disparaban entonces. Felicidades por ello. Salvaron vidas y calmaron a una sociedad que sufría demasiado. Reitero: felicidades por ello.

Bildu se creó al calor de la paz. No hay terroristas en su organización política, ejemplar y democrática como pocas, en su engranaje interno. Votada por 277.621 vascos y vascas que seguro aborrecen el terrorismo tanto como nosotras… ¿A qué viene entonces las viles acusaciones constantes? Sí, han acertado: a la rentabilidad política que toda semántica populista deja en un electorado sensible y manipulado.

Es muy curioso queridas lectoras/es que sean los mismos que nos acusan de removedores de pasados a las personas que nos preocupa y luchamos por la Memoria Histórica, los que sacan el fantasma del terrorismo etarra a toda hora. Dicen que es cuestión de tiempo… ¿Tiempo? Rememoren la época de los últimos fusilamientos franquistas, de los muertos en manifestaciones durante la Transición, https://www.lapajareramagazine.com/historia-de-la-transicion-ni-pacifica-ni-democraticasupuestas caídas por las ventanas de comisarías o de la DGS o rodando escaleras. Comprueben el tiempo en que Billy el Niño y sus secuaces torturaban sin piedad y comparen fechas con el terrorismo de ETA. Con una salvedad, si me lo permiten. Todos o casi todos los terroristas han cumplido penas duras de cárcel y la condena firme de la sociedad. Las víctimas han sido reconocidas como tales, sus familias han visto los derechos restituidos por ello…mientras que los fusilados, torturados, encarcelados o deportados del franquismo siguen muriendo sin ver justicia. Es más, nos sangra aún la mirada comprobando como unos funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, destrozaban con pico y pala la sencilla lapida de Largo Caballero y el nombre de los fusilados en La Almudena. Por no hablar de las vejaciones y calumnias que sueltan las bocas de conocidos fascistas (recuerden los disparos verbales de Ortega Smith sobre las 13 Rosas) El terrorismo mató pero el poeta tirado en la zanja fue un muerto franquista y ahí sigue. Como los supuestos 150.000 más que están germinando las cunetas de España. Cualquiera diría que hay víctimas y víctimas. De primera, segunda y tercera clase…o que somos un estado postfranquista que no ha realizado la redención del fascismo…Cualquiera diría.

Los mismos que nos acusan de remover las aguas del recuerdo e infamar la paz son los que nos desentierran a ETA cotidianamente y aborrecen a un partido político que no tiene nada que ver con ellos. Las voces se elevan recordando(me) su procedencia: “vienen de la misma ideología, son hijos del independentismo vasco”. Ya. Y el PP fue fundado por una hermanita de la Caridad…Si les recordamos la adscripción franquista del partido fundado por Fraga Iribarne y los siete magníficos, y de la misma monarquía…¡anatema!

Pero Bildu es ETA. Más a más, el gobierno es ETA, todo aquel/la que negocie, hable o mire (ahí pueden ver al sinsorgo de Suarez Illana dando la espalda a los diputados elegidos por el pueblo) es ETA. Obviando e insultando a los/as votantes de Bildu, que cuanto menos merecen el mismo respeto que los del PP. Los de Vox, también (reconozco que me cuesta, sí, se lo concedo, pero me empeño) porque al fin, cada uno de los representantes del Parlamento lo son en función del pueblo que los ha elegido. EL PUEBLO QUE LOS HA ELEGIDO…y si ustedes piensan que el pueblo es ETA, nos tememos que viven ustedes en un mundo bastante irreal.

Ignoro si acabó todo, imagino que restan secuelas porque la herida del odio tarda en curar muchas generaciones. Ya no lo visito tanto y cuando voy contemplo con alborozo que el ambiente está más distendido…Ignoro si profundizando un poco volvería a asaltarme la desazón.

Por ese motivo las personas que agitan las aguas del odio, que utilizan con fines de ambiciones políticas el fantasma del terrorismo merecen mucho desprecio por quienes amamos la paz.

Les dejo un enlace de un artículo esclarecedor sobre el terrorismo porque es bueno conocer qué y quienes estuvieron implicados. https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/preso-politico-disparaba-obreros-nuca_129_6430304.html

De la monarquía y sus eventos, hablaremos otro día que ha dicho Margarita Robles que decir: #BorbonesLadrones y reclamar una república desestabiliza al país…No desestabiliza el que los Borbones sean ladrones, burdos, gorrones comisionistas hasta el ridículo con su maquinita de contar billetes y mendigar por el mundo. No ellos son chachis. Somos nosotras las que desestabilizamos por verlo y decirlo. Hala, chúpate esa sentido común.

María Toca©

