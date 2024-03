EUROPA, UNA FORTALEZA SOBRE LAS RUINAS

Cualquiera que haya leído un poco, podría llegar a la conclusión de que, al fin y al cabo, entre la explotación del hombre por el hombre o la explotación del hombre por el Estado no había tanta diferencia… pero nuestra identidad (del mundo libre, la democracia occidental, los buenos) se refuerza con la ridiculización del otro.

Eso sí, cuando hablaban de las bombas atómicas (que causaron más de 200.000 muertos por acción directa de las explosiones, tres meses después de que Hitler hubiera sido derrotado) no encontré ninguna referencia a que aquello era la bienvenida, con fuegos artificiales, daños colaterales, cohetes y luces (como acostumbra el neoliberalismo), a “la libertad”.

Uno piensa en esta Europa fortaleza y ve un territorio ciertamente extenso… pero ¿qué tesoro hay dentro para que esté tan fortificado? En realidad, no mucho. No hay grandes reservas de petróleo, ni de coltán, ni de litio… No hay una industria especialmente competitiva… Ni siquiera una agricultura sostenible, ya que el mercado y los fondos buitre (que todo lo que tocan lo convierten en oro para ellos y en miseria para los demás) consiguen que sea un negocio ruinoso y en proceso de abandono.