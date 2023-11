Factoría Jarana acoge el taller ¿En qué estás ahora? para aprender a comunicar una obra de teatro

Esta segunda edición tendrá lugar el 25 de noviembre de 10 a 14 h

Clase magistral y ejercicios prácticos con Amanda H C

Para cualquier profesional que comience o que cuente con producciones estables

Factoría Jarana acoge ¿En qué estás ahora?, el taller intensivo de comunicación y teatro impartido por Amanda H C, directora de Proyecto Duas. Será el próximo 25 de noviembre, en un encuentro en el que se mostrarán diferentes herramientas y enfoques para aprender a visibilizar un proyecto escénico desde cero, orientado a cualquier tipo de compañía o profesional, desde teatro alternativo hasta producciones en espacios del circuito estable.

Se trata de la segunda edición del taller, en el que puede tener interés cualquier compañía que nunca haya promocionado a nivel profesional su obra de teatro o que quiera mejorar y conocer de cerca el trabajo de comunicación y prensa de las artes escénicas.

¿En qué estás ahora? está dirigido tanto a grupos que comiencen a ensayar una pieza y no sepan cuándo, cómo ni dónde darla a conocer, como a los que vayan a estrenar y busquen aumentar su visibilidad. De igual forma, también es recomendable para iniciarse en la comunicación de artes escénicas y descubrir más sobre el trabajo de una jefa de prensa de primera mano, valorar si lo tratado le serviría para su propio proyecto o resolver cualquier duda.

Durante la sesión, se tratará el panorama teatral actual, la diferencia entre comunicación y publicidad o la importancia de las redes sociales y se explorará sobre dónde poner la atención para destacar la obra, entre otras cuestiones. Además, se explicará el trabajo de los medios culturales y el papel de los críticos y críticas de teatro y cómo hacerles llegar la información de cada proyecto escénico.

“Creé este taller porque siento que las compañías tienen muchas dudas y les falta información sobre las diversas formas en las que pueden mostrar en qué están trabajando. Me valgo de mi experiencia para compartir mi trabajo y generar un encuentro en el que no haya verdades absolutas, sino anécdotas, reflexiones y opciones para cualquier persona que participe del tejido teatral y quiera poner en valor sus proyectos y darles visibilidad”, explica Amanda H C.

El taller tiene una duración de 4 horas (de 10 a 14 h) y está configurado como una clase teórica con ejercicios prácticos. Tendrá lugar el 25 de noviembre en Factoría Jarana, un espacio multidisciplinar de creación artística liderado por Juan Asego, Elena Santos y Gema Escudero.

Amanda H C es una comunicadora cultural madrileña, especializada en artes escénicas, y directora de Proyecto Duas, espacio propio para escribir y comunicar teatro y otras disciplinas. En su trayectoria, ha trabajado en agencias de comunicación y publicidad y en la agencia de representación Gosua. Actualmente, es parte del equipo de TeatroMadrid, como responsable de contenidos y redactora, y desarrolla su labor como jefa de prensa y redes sociales de la compañía [los números imaginarios], además de haber trabajado con Livianas provincias, Viviseccionados, Esto Podría Ser, La Ferviente Compañía y Mujer en obras, entre otras.

Toda la información para inscribirse en el taller está disponible en la web proyectoduas.com.

Amanda H C – Proyecto Duas

Directora y responsable de Comunicación de Proyecto Duas

Marketing y comunicación en Teatro Madrid

Comunicación compañía [los números imaginarios]

proyectoduas.com

@proyectoduas

