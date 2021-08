Feudalismo 4.0

Finalmente, la escena la puede protagonizar usted o su vecino, o el mío… o yo mismo. Por supuesto, los protagonistas sólo tienen que cumplir una condición: estar situados en la base de la pirámide social, o lo que es lo mismo, no ser el monarca, ni pertenecer a la nobleza o al alto clero.

Ah ¿Qué eso ya no existe? ¿Qué esa pirámide se dio en lay punto? Eso es lo que ustedes podrán, siquieren, creerse, porque lo que yo les quiero demostrar ahora, cuando la tarde ya se ha convertido en noche, es que vivimos bajo un sistema feudal, un poco más sofisticado, claro, pero feudal, al fin y al cabo.

Serían las ocho de la mañana cuando mi amigo, el protagonista, se acercó a la sucursal bancaria a poner una transferencia. El citado establecimiento no abre sus puertas al público hasta las nueve, pero ya a las ocho suele haber cola, máxime cuando, en aras de la comodidad y el progreso tecnológico, la entidad ha decidido que determinados pagos (diezmos) tengan que hacerse por medio del cajero, que hace tiempo dejo de significar “persona que trabaja en la caja”.

– Ya casi todo hay que hacerlo por las máquinas o con el internet ese, si no el banco te penaliza -se oye decir a alguien con una resignación mucho más que cristiana.

– El director/gestor no lo recibirá sin cita previa, la puede usted pedir on line en la app del banco… Y si no sabe, que se lo haga su nieto o alguien que sepa.