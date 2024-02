Me parece importante y sustancial hablar y compartirnos nuestras contradicciones entre ser feministas y tener dificultades con el cuerpo, el cumplimiento del canon de belleza y los años.

Asumir que la solución a estos dilemas nunca puede ser individual y a golpe de «me amo y me acepto», «me quiero mucho», yo, yo, yo.

El dispositivo de socialización diferencial más eficiente nos coloca en el no ser nunca nosotras suficiente:

Todo esto lo interiorizamos y aprendemos de una manera tan eficiente para el sistema que nuestra lucha no puede ser individual tal que hoy me quiero, me acepto, valido mi rostro y mi estar.