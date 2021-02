Forúnculos

Por enésima vez: España necesita de otra derecha, honesta, democrática, ilustrada en cuyo diccionario no rechinen expresiones como justicia social, igualdad de género, políticas medioambientales, laicismo o libertad de expresión. Y mucho me temo que los prebostes de la actual, los que todavía no han buscado el parapeto ultra, deberán dar un paso atrás o desaparecer directamente para que este país con la derecha en barbecho durante un tiempo y, sin necesidad de recurrir a fertilizantes químicos, albergue el nacimiento de otra de la que, incluso, los que no seamos votantes ni correligionarios ideológicamente hablando, nos podamos sentir moderadamente contentos.