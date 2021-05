GAMBITO DE REY

Olvido Mancini corría hasta la ventana del dormitorio, al otro lado del corredor, y lo observaba manipular el móvil, sentado en un banco de piedra, mientras el perro perseguía ratas imaginarias en su limitado mundo de can urbano. Siempre a la misma hora, la misma rutina, los mismos gestos, él en el banco y ella en la ventana, como parte de una liturgia milenaria surgida de olvidadas pandemias bíblicas.

“Ignoro cuándo te vi la última vez” –había escrito el autor- “ni en qué tierra ni en qué milenio, ni me preguntes cómo he dado contigo porque también lo ignoro, pero voy a contarte la historia de tu vida, la leyenda real de tus vidas. Voy a describirte los mundos concretos donde nos hemos visto y donde nos hemos amado, los días lejanos donde nos descubrimos y nos ayuntamos, los días felices, los días amargos, los días inverosímiles y lejanos que nos han traído aquí, a reencontrarnos en la soledad de esta pandemia. Llevo esos días escritos en mi alma desde hace miles de años. Cuando leas esto comprenderás por qué me escribes cada día una carta de amor sin saber siquiera mi nombre”.

José Antonio Illanes.