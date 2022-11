Gritos y susurros

Una de las cuestiones que más trabajo me costó aprender como docente fue la de ser más sensible al susurro del alumnado que a sus gritos y, a partir de ese momento, a valorar ambos en su justa medida. Me explico.

En una asignatura como la Lengua y la Literatura, que he tenido la suerte de impartir durante cuatro décadas, animar a leer y a escribir se me convirtió desde el inicio en el gran reto de mi vida profesional. Les confieso que, en ese viaje, deambulé muchas veces entre la quimera y la utopía, entre el llanto y la sonrisa, pero jamás tuve la más mínima duda de que estaba en el camino correcto.

He vivido muchas experiencias, muchos aprendizajes siempre compartidos con mi alumnado. Es más, ahora, cuando repaso el sendero creo que los aprendizajes han sido, al menos cualitativamente, más importantes, más decisivos que las enseñanzas. Siempre les estaré agradecido a ellas y a ellos, a quienes conectaron más y a quienes conectaron menos con mis torpezas y habilidades, con mis limitaciones, porque hoy, me doy cuenta que de todos y todas aprendí.

Pero no fue así, recordando aquellos versos de Robert Frost: «Dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo, yo tomé el menos transitado, y eso hizo toda la diferencia«, volví a leer el texto buceando, esta vez, por debajo de mi estentórea corrección. Lo leí, lo releí y lo volví a leer, sin saber que lo que estaba buscando era el susurro de José Luis, un adolescente gitano que, en aquellos cuatro párrafos algo deshilachados, me expresaba su miedo a ser diferente entre los suyos, su miedo a ser sensible, su miedo a no ser igual.