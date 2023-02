HACE YA CASI CIEN AÑOS

1930, aquel decisivo año para la historia del país por tantos motivos, que supuso el colofón de la primera Dictadura y el prólogo de la Segunda República, y vivió el Pacto de San Sebastián y los pronunciamientos de Jaca y Cuatro Vientos, había comenzado manteniendo de plena moda una copla que, por lo que había pegado durante el año anterior, se suponía seguiría haciendo furor mientras durasen las hojas de los nuevos calendarios. Todos la canturreaban a cualquier hora. Se trataba del pegadizo chotis “La Lola”, de la revista musical “Las cariñosas”, obra del maestro Francisco Alonso, que la argentina Celia Gámez había incluido también en su repertorio. Su estribillo no tenía desperdicio en los muestrarios de los dobles sentidos que tanto gustaban en la época: “La Lola, / dicen que no duerme sola, / porque han visto a un mozalbete / que la ronda por las noches / y no ven dónde se mete, mete, mete, mete, mete… / La Lola, / en las batas gasta cola / y camisa de farola / de las de tira bordá; / la camisa de la Lola / quien no la conocerá...”