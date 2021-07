Hay más después.

Si en las épocas malas de mi vida, en los tiempos oscuros de duelos, pérdidas y tambaleos hubiera sabido todo lo que me esperaba de bueno y gozoso más adelante, tal vez no hubiera sufrido tanto.

Si mi bisoñez, mis pocos años, no me hubieran impedido transitar por el dolor con menos resistencia y confiar en lo que estaba por venir, las lágrimas no habrían manado en torrente ni las tripas se me hubieran apretado tanto.