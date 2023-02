Resulta complicado resumir la historia vital de Indira Ghandi en un trecho pequeño de escritura porque esta mujer ha tenido una vida compleja y poliédrica.

Hija del héroe y primer presidente de la India liberada, Jawaharlal Nehru, nace en Allahabad el 19 de noviembre de 1917. Tuvo una infancia y juventud acomodada alejada de su padre debido a la intensa vida política que llevaba a Nehru que le apartaba de la vida familiar. Estudia en internados suizos de categoría y más tarde entra en la universidad Visva-Brarati, después se gradúa en Oxford y en Cambridge en Historia y Antropología.

En 1938 ingresa en el Partido del Congreso, luchando con su padre por la independencia de la India. Colaboró estrechamente con Mathatma Ghandi, con quien no la unía ningún parentesco. Se casa con un miembro del mismo partido, Feroze Ghandi, de quien toma el apellido y tiene dos hijos poco después. Durante este tiempo se implica en la lucha por la independencia hasta el punto de ser detenida por los ingleses. Aún mantiene una relación muy estrecha con su padre pero los une la política y los mismos ideales independentistas.

Harta de las infidelidades del marido, lo abandona y pasa a residir en la casa paterna, dedicándose entonces a colaborar de forma muy estrecha con Nehru, convirtiéndose en consejera y estrecha aliada. Indira, le acompaña a todos los actos importantes, fue su acompañante en la entronización como reina de Isabel II. El pueblo indio se acostumbra a la imagen de Indira en los actos oficiales y a ser consejera del amado libertador Nehru.

A la muerte de Jawaharlal, nombran Secretario General del partido y primer ministro a Shastri, sucesor en el cargo de su padre. Este la nombra ministra de Información y Radiodifusión pensando en aprovechar la popularidad de ser la hija del héroe y a que es considerada una mujer dócil y manejable. Un poco pensando en que fuera adorno de un gobierno que seguía los pasos del padre de la patria. Al poco tiempo, Shastri muere e Indira Ghandi es nombrada primera ministra del país. Los jerifaltes del partido, seguían pensado en manejarla fácilmente…Corría el año 1966.

El partido mantiene disputas internas que Indira calma con mano firme, hasta hacerse con el poder efectivo. De ideas progresistas cercanas al socialismo, mantiene una relación extremadamente fría con EEUU, Nixon no la soporta (la llama, vieja bruja) ni ella a él por lo que firma acuerdos y alianzas con la URSS, a la vez que encabeza junto con otros líderes mundiales el grupo de Países No Alineados.

La enemistad con Pakistan se mantiene latente. El país de reciente formación era territorio de India, bajo el dominio inglés. La imposibilidad de compartir espacio las dos religiones mayoritarias hace que al advenimiento de la independencia, se parta la India, quedando Pakistán como país musulmán e India como país de mayoría hinduista. No obstante, los odios siguen larvados.

Pakistán acosa a los habitantes de una parte de su territorio con matanzas frecuentes y represión política, por lo que Indira, que ha firmado un tratado de ayuda con la URRS, reúne a un ejército de 93.000 hombres que invaden el territorio del conflicto y derrota a Pakistán, consiguiendo un país independiente para los sometidos por Paquistán, llamado Bangladesh, que es un satélite de India. Ante la jugada maestra de la primera ministra india, el pueblo la aclama con adoración. Indira, decide emprender tareas de peso para erradicar la pobreza endémica en India, modernizarla intentando destruir la sociedad de castas y hacer de su país un modelo de modernidad y eficacia.

Amante de la vida natural, consigue un aumento notable de la población de tigres que estaban desapareciendo. Apoya activamente los movimientos de liberación africanos y sobre manera combate el apartheid sudafricano. Proyecta una revolución verde en las zonas agrícolas del Punyab con el fin de generar alimentos para combatir el hambre endémica de India. Para ello, miles de trabajadores sijs son captados para trabajar en las zonas de explotación. Consigue no depender de EEUU, que envía ayuda alimentaria a cambio de presiones indeseadas, hasta conseguir que India exporte alimentos fuera del país. Potencia, también, al grupo de países No Alienados intentando evitar la política de bloques de la época.

Los movimientos dentro del país son convulsos, surgen problemas en su partido por lo que Indira Ghandi camina con paso firme hacia una autarquía populista. Molesta con la oposición decide suspender las garantías democráticas, comenzando a gobernar por decreto, declarando el Estado de Emergencia, que supone censura de prensa, imposibilidad de la defensa en los tribunales de delitos políticos y con el fin de controlar el exceso de población, decreta una esterilización obligatoria que hace que millones de hindúes se realicen la vasectomía a la fuerza.

Quizá engañada por sus propios censores que limitaban el descontento del pueblo, ensoberbecida por la popularidad anterior, Indira , pierde las elecciones manipulando los resultados con el fin de mantener el poder. No lo consigue, siendo expulsada del gobierno, juzgada poco después por corrupción, violación de la ley electoral y la represión del pueblo. Ella, en cambio, no se arredra manteniéndose activa e intensifica su defensa en mítines y discursos por todo el país, disculpándose a veces por sus “errores”. La coalición de partidos en el poder no consiguen acuerdos, el desbarajuste hace que se convoquen nuevas elecciones y salga nuevamente elegida la mujer que poco antes ha sido juzgada.

Solo una persona con extremado talento político es capaz de remontar el descredito que supusieron los años que gobernó en Estado de Emergencia y que el pueblo olvide los desmanes eligiéndola de nuevo como presidenta.

En 1980, el nacionalismo sij en el Punyab ha tomado cariz peligroso para la política indú. Indira Ghandi vuelve a caer en la tendencia represora atacando con crueldad un templo sij matando a innumerables fieles entre los que estaba el líder espiritual Singh Bhindranwale.

El asalto fue realizado por el ejército indio, naturalmente bajo órdenes de Indira Gandhi, con el fin de desalojar a Jarnail Singh Bhindranwale y sus seguidores del Templo Dorado en Harmandir Sahib en Amritsar, en la región del Punjab. La operación provocó la muerte de muchos peregrinos y graves daños en el templo. La acción fue criticada por los sijs tanto dentro como fuera de la India.

Estos ataques reforzaron su poder en el interior del país que la vuelve a votar y la aclama enfervorizado pero el odio que ha sembrado entre los sijs, hacen que tres meses después, dos miembros de su guardia personal, pertenecientes a esta etnia, la asesinen. A solo tres meses de ganar las elecciones, Indira Ghandi recibe 31 impactos de bala, son las 9:29 de la mañana del 31 de octubre de 1984 , Indira Ghandi está en su residencia en Safdarjung Road en Nueva Delhi, muriendo por las heridas producidas.

Su muerte produce revueltas y asesinatos de sijs por todo el país, que son abatidos de forma indiscriminada por los partidarios violentos de Indira que son millones de personas que la consideran la Madre de la India queriendo vengar su muerte.

Esta mujer tan controvertida, con claroscuros en su política, fue la primera y única presidenta de la India. Patrocinó una política social que cambió la faz del país, a la vez que fue una líder de los No Alineados que propiciaban una tercera vía entre los bloques de EEUU y la URSS, aunque ella mostró siempre más aprecio por esta última. De tendencias autárquicas no se puede obviar que engrandeció al país que adolecía de una pobreza sistémica y de una sociedad feudal y primaria. Modernizó enriqueciendo la India mientras millones de personas se beneficiaron de su política.

Fue una mujer que nació, forjó el carácter en la política que aprendió desde muy pequeña, tuvo tiempos brillantes y otros más oscuros, lo que parece es que su pueblo la amó por encima de cualquier inconveniencia que realizara.

Una mujer que ha merecido un puesto en la historia como ejecutora de una política firme.

María Toca Cañedo©

Me gusta esto: Me gusta Cargando...