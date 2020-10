He comprendido que aquel hombre desconocido, que por edad podría ser mi padre, que en 1981, cuando yo tenía 16 años, se masturbó ante mí mientras me miraba de una manera repugnante en los urinarios de la vieja estación de autobuses de Santander, era un miserable pedófilo, hijo sano de una sexualidad masculina depredadora. Yo no tuve la culpa, yo solo pasaba por allí, yo no había hecho nada malo.