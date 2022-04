Julia Ward Howe

¿Qué es la religión? En donde afirma que cualquier religión que sacrifica a las mujeres a la brutalidad de los hombres no es una religión.

Julia Ward

Nació Julia Ward el 27 de Mayo de 1817 en el estado de Nueva York, hija de Samuel Ward y de la poeta Julia Rush Cutler, que murió siendo Julia muy pequeña, al nacer su séptimo hijo. Un tío se hizo cargo de su educación al quedar huérfana. Era hombre librepensador, de ideas liberales que le impulsó a leer, estudiar y desarrollar su inteligencia. Gran lectora, conoció en profundidad a Balzac, Henry Wadsworth, Charles Dickens, Charles Summer, Margaret Fuller…A los veinte años fue introducida en la sociedad neoyorquina y poco después contrajo matrimonio, el 23 de Abril de 1843, con Samuel Gridley Howe, abolicionista y medico que consiguió mejorar la vida de las personas sordasciegas. Era un hombre culto, de pensamiento liberal, implicado en la lucha abolicionista y promotor de reformas en las cárceles americanas. Admiraba a Julia por su inteligencia y determinación pero al casarse con ella, mostró un carácter despótico, sin consentir que mantuviera actividad fuera de la familia. El hombre liberal y luchador por los derechos de la población afroamericana no dejaba de ser un tirano patriarcal que subyugó a Julia, amenazándole con arrebatarle los hijos cuando ella pensaba en abrirse a la sociedad y a desarrollar sus capacidades.

En varias ocasiones Julia Ward pensó en el divorcio, incluso se separó alguna vez del esposo despótico, volviendo a la familia quizá impelida porque le admiraba y le amara a pesar de todo, o simplemente se sentía atada a ese matrimonio castrante por el amor que profesaba a sus hijos, que los perdería si decidía marchar. Tanto los hijos como el patrimonio familiar pertenecían al esposo perdiendo la esposa cualquier derecho sobre ello si decidía abandonar la familia.

Julia escribía a sus queridas hermanas con el fin de desahogarse de su infelicidad matrimonial, sintiéndose presa de su condición de mujer casada. En una ocasión, publicó un libro de poesía de forma anónima, “Flores de pasión” al enterarse Samuel montó en cólera, sintiéndose burlado y estrechó aún más el cerco sobre Julia.

El matrimonio tuvo cinco hijos, aun con la sumisión que le imponía Samuel, Julia no se resignó emprendiendo la autoformación. Estudió por su cuenta Filosofía, aprendió varios idiomas, escribió sin cesar y seguía leyendo sin pausa.

En 1869 el matrimonio Ward Howe fueron invitados por Abraham Linconl a la Casa Blanca, allí Julia escuchó una canción patriótica y compuso la letra del que sería el himno The Battle Hymn of the Republic que fue el más escuchado durante la Guerra Civil en el norte.

Mantuvo su activismo abolicionista durante su matrimonio, evolucionando hacia el feminismo, pero no fue hasta quedarse viuda, cuando despegó su capacidad de lucha. En su propio diario escribió al momento de enviudar, pensamos que de forma gozosamente liberada: “hoy comienza mi nueva vida”

Y sí, dio comienzo entonces una actividad desmedida de Julia Ward Howes, con viajes constantes, conferencias, dedicándose a la escritura con empeño.

En 1883 publica la biografía de Margaret Fuller. A la vez mantiene contacto con el sufragismo, consiguiendo unificar dos facciones enfrentadas del movimiento y fundando la NAWSA, que confluía con los movimientos sufragistas de todo el país. Colaboró con el matrimonio de Lucy Stone y Henry Brown Blackwell, en la edición de Diario de la Mujer, publicación semanal de marcada tendencia feminista.

Participó en la Exposición de Chicago con un informe sobre moral y reforma social. Tuvo implicación en los movimientos pacifistas y en apoyo de las libertades de rusos y armenios frente a las guerras turcas.

También fue ideóloga del Día de las Madres de marcado acento reivindicativo antibelicista. Por su gran obra fue la primera mujer elegida para la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras, en 1908

Tuvo gran influencia en los movimientos de liberación de todo tipo, manteniendo su actividad hasta que el 17 de Octubre de 1910 murió. Más de cuatro mil personas se dieron cita en su entierro.

Una gran e inolvidable mujer que supo desatar las ligaduras oprobiosas de su tiempo.

María Toca Cañedo©

