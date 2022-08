Ocurrió un lejano fin de semana del mes de julio de, en que me encontraba enpor cuestiones de trabajo, disponiendo por ello de total libertad para enfrentarme al mayor aburrimiento imaginable, como es pasar un domingo en el. Menos mal que un folleto turístico, de los numerosos que se ofrecían a los clientes enla recepción de mi hotel, me dio la idea de acercarme a la que se anunciaba como la ciudad más antigua de, de la que me separaba no más de una veintena de kilómetros. Conduje por la cómodahasta que un desvío a la derecha, nada más cruzar la frontera alemana, me indicó el camino hacia la afrancesada y turística ciudad de, siguiendo el maravilloso valle delen cuyas laderas se crían las cepas que producen algunos de los mejores vinos alemanes.

Hasta que, sentado en una terraza tomando un café, se me acercó una pareja de estudiantes orientales preguntándome cómo llegar al museo de Karl Marx. En un principio creí no entender la pregunta, pues no tenía ni idea de qué nexo de unión podía existir entre el padre del socialismo autoritario con la bella ciudad de Trier, que yo acabada de patear. Hasta que el empleo de la lengua francesa por parte de los jóvenes me ayudó a caer en la cuenta de que la turística ciudad en la que me encontraba era ni más ni menos que la Tréveris, en versión lingüística castellanizada de la Trèves francesa. Es decir, ¡la patria chica de Marx…!, que yo, no sé por qué razón, la había imaginado siempre como una mediana ciudad industrial de la cuenca del Rhur, y no como la bella y universitaria de escasos 100.000 habitantes censados, en que me encontraba. El caso es que hice piña con la pareja y buscamos el museo sin dificultad alguna, pues nos hallábamos muy cerquita, aunque poco pudimos ver en él pues, a pesar de ser época veraniega, cerraban puntualmente, como ya nos advirtieron a la entrada, a las 18:00 horas.