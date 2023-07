“La biblioteca en llamas”

Me gusta

-Hola Marcelino, ¿te encuentras bien? -le espetó Amós de Escalante, mientras se desperezaba. -Sí, aunque no sé dónde nos encontramos. Es una situación extraña. Esos hombrecillos que nos observan desde el otro lado de la pantalla, parecen haber cuidado de nuestro legado -suspiró Menéndez Pelayo aliviado. “Mira, Amós, nuestras obras aparecen traducidas a otros idiomas y mucha gente de todo el mundo las consulta”, dijo Marcelino entusiasmado, apuntando con el dedo al historial de búsquedas. -Sí, es como si hubiéramos accedido a una realidad paralela e infinita de redes virtuales. Cada vez que escribimos nuestros nombres en un cartel que reza “ Internet Explorer” , salen nuestros datos biográficos y obras. !Chicos, hemos recuperado nuestra inmortalidad!- exclamó una Concha Espina recién desperezada.

-¡Amigos, no hay tiempo que perder¡¡Tenemos que rescatar todas nuestras obras de las llamas o nuestro legado desaparecerá¡-gritó Menéndez y Pelayo angustiado. -¡Es cierto -respondió Concha Espina. ¡Nuestra memoria desaparecerá para siempre y dejaremos de ser inmortales¡ Todos ellos se pusieron a retirar los libros de las vetustas estanterías de roble, pero el fuego avanzaba rápidamente y era imposible pararlo. Amós de Escalante estalló en un grito de dolor. Acababa de abrasarse las manos con un ejemplar encuadernado en cuero de su obra “Costas y Montañas” . Aunque los cuatro autores habían perdido su parte corpórea, sus sentidos y sensibilidad permanecían intactos como los de los humanos. La sala se hallaba presa del humo y las llamas. De forma instintiva los escritores buscaron una salida. Pereda les hizo una seña para que le siguieran tras una pequeña puerta, ingeniosamente camuflada en las estanterías de la sala. Todos ellos la atravesaron y se cerró de golpe. Un par de minutos después, los bomberos irrumpieron en la sala provistos de enormes mangueras y tendieron escalas para acceder a las majestuosas estanterías de madera de roble.

Diplomada en Turismo por la Escuela de Turismo Altamira y Licenciada en Antropología social y cultural por la UNED. También he cursado un Máster online en Crítica y Comunicación cultural por la Universidad de Alcalá de Henares. Aunque me dedico profesionalmente al sector turístico, mi verdadera pasión es escribir sobre el arte, la etnografía y cultura de Cantabria. Actualmente colaboro de forma periódica con el diario de noticias online www.relinchu.com y me han publicado un relato "Cuando el río sueña" en el libro sobre el "Río Ebro" del III Concurso de Microrrelatos Vallucos 2020. También cuento con un blog https://artesingularcantabria.blog,