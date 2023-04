LA BOLSA O LA VIDA

Qué terrible distopía, qué sombra tan macabra. Doñana se ha de convertir en el símbolo de la lucha por el futuro, porque, sin Doñana y todo lo que representa, no habrá vida posible y digna. Lo que se esconde detrás de esta tragedia ecológica que nos conduce al infierno no es más que la voracidad de un sistema -el neoliberalismo- el monstruo del crecimiento infinito, el pútrido alquimista que convierte nuestra vida en dividendo, en índice bursátil: creced, malditos, hasta la victoria final, que será la derrota del ser humano.

A veces la revolución, el progreso o la involución dependen de una palabra, de un cambio semántico, de la sustitución de un adjetivo. Cómo ocurrió, desde cuándo, quién fue el que cambió el paradigma, qué voz de sirena nos hipnotizó, cuándo el agua dejó de ser un derecho para convertirse en moneda. Porque este es el fondo de la cuestión. La sequía, las sequías han dejado de ser un fenómeno natural, no es la naturaleza la que las provoca, es la avaricia de un sistema que hizo de la producción infinita, de la ganancia sin límite, su norte, arrebatándonos el nuestro.

Hoy las informativos vociferan las ganancias, el crecimiento desorbitado de las entidades financieras, junto a esa algarabía, el lamento por la agonía de Doñana, y en medio de este dislate en que se me convierte todo, me he dado cuenta de que el tocino está íntimamente relacionado con la velocidad.

Juan Jurado