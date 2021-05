La escena primitiva

Hay un ideal por el que vale la pena batirse, el de una sociedad formada por individuos alegres, que se no se resignan al miedo; tampoco al descaro o a la bestialidad.

Cuando los derechos de los individuos no se concebían, el colectivismo satírico daba fuerza por unas horas a los débiles, a los pobretones, a los menesterosos.

Perdonen esta letanía. Hoy no estoy guasón. Me veo pesaroso. Me gustan las buenas maneras, la urbanidad, la democracia, la cortesía. Detesto el ruido, la arrogancia del soberbio y la impunidad de la masa.

Justo Serna.

____