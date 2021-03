La mascletá murciana. Y la Ayusada madrileña.

Ustedes podrán decir cualquier cosa de nuestra Borbonia, pero no que se aburren si andan atentos a esto de la cosa política. Asquearnos, cabrearnos, anarquizarnos, sí. Todo y más. Aburrirnos, nunca.

Cuando los medios (todos…menos los poquitos independientes) proclaman la ruptura de España, la demolición de un gobierno retaloso…ninguno, oigan ninguno pudo prever la Murcianada. Se nos quedaron los ojos pasmados al saltar la noticia de pronto y como una mascletá fallera en hora punta comenzaron a temblar las corporaciones y gobiernos autonómicos gobernados por el Trifachito. Como estarán los medios nacionales (los catalanes bastante tiene con lo suyo, así que los dejamos) que nadie, ninguno de las lumbreras que aparecen día sí, día no, augurando los siete males que padeceremos bajo el gobierno bolchevique, como digo, nadie intuyó las fontanerías que desde Moncloa se han estado cociendo.

Me van a perdonar que nos olvidemos de ideologías y connotaciones partidistas, para hacer un neutro análisis político. Hace cosa de dos años, gente cercana a Moncloa me alabó las virtudes de Iván Redondo como estadista político. No me creí mucho el argumento y más después del fiasco de las primeras negociaciones del gobierno de izquierdas. Hoy retiro la disconformidad. La fontanería monclovita es de primera. La ilusión del presidente se va confirmando después de los movimientos sísmicos de los últimos tiempos. El Psoe, que andaba hace años como vaca sin campano (yo misma tengo artículos que auguraban su demolición) revive hasta parecer hegemónico después de la catarsis del enfrentamiento Sánchez/ Díaz. Nadie lo hubiera creído en la travesía del desierto de un Sánchez defenestrado pero se va camino de absorber los detritus socialdemócratas de Cs, que no serán muchos pero hacen bulto y tal como vemos ahora, cumplen su función.

Como dice el refrán machista donde los haya: la suerte de la fea, la guapa la desea. La suerte de los partidos minoritarios que hacen de bisagra y gobiernan en la sombra consiguiendo cotas de poder muy estimables son envidiados por los mayoritarios (vean la magnífica serie Borgen para confirmar esto)https://www.lapajareramagazine.com/borgen-serie-de-neflix Que le pregunten al presidente de Cantabria, Revilla, cómo se vive y se navega siendo minoritario y posando al mejor postor.

El sueño de Sánchez y los/as sanchistas va camino de cumplirse a poco que fumiguen al baronato arcaico que se conserva con telarañas y cotas de poder estimable. Convertirse en un partido fuerte ¿socialdemócrata a la violeta? O socialdemócrata que da un poco de risa. O socialdemócrata al modo español que es como si fuera demócrata cristiano derechizado en Europa. Absorber a Cs y diluir a UP, en el marasmo del quiero y no puedo.

Cuentan para ello con un Partido Popular que se descompone como melón podrido al calor de la garganta profunda de Bárcenas, Villarejo y la eclosión trumpista y gilipollas de una tal Ayuso que va a su bola sin ni siquiera saber qué bola es.

Fíjense que en un primer momento, pensé que era buena jugada. La izquierda descabezada y sin liderazgo, con el oso perezoso de Gabilondo al frente, que una no sabe si vegeta o entró en catalepsia…Ayuso populista, bocachancla donde las haya, sin más ideología que un complejo de supervivencia política porque sabe que sin cargo no es nada, no hará nada y nunca será nada, dio el golpe para perpetuarse. Lo que ocurre que es de tal calibre su chapucería, la ineptitud que la adorna que hasta lo que hace bien (para ella y para los suyos, naturalmente) lo chafa con marrullerías. Más Madrid ha estado al quite y ha presentado la moción de censura antes que ella disolviera el Parlamento. Ya tienen ustedes servido el sainete. Y los tribunales trabajo para dilucidar qué fue primero…si la gallina presentando moción o el huevo convocando elecciones.

Ni Casado, ni la prensa, ni las televisiones con sus tertulianos sabiondos intuyeron el Murcianazo que, intuyo que se coció lejos de Murcia, ni la locura estrambótica de una mujer que debiera tratarse con urgencia.

El Psoe ha movido ficha con destreza, ha fontaneado con soltura y con tanto secreto que ha cogido a todas con el pie cambiado. Bien por ellos. La derecha…¡ay la derecha! anda como pollo sin cabeza mirando al extremo donde los colmillos afilados y el yunque ardiente de Vox abre sus brazos de oso para acogerlos dentro de un movimiento que está siendo declarado ilegal en toda Europa pero aquí seguimos deshojando la margarita. Clamamos muchas personas -sin menoscabo de nuestro izquierdismo irredento- por la necesidad de una derecha moderna, moderada, con miras amplias que defienda los intereses y el ideario derechista sin cuestionar a cada momento los logros sociales que nos hemos dado a pesar de la caspa patria. Necesitamos, como país, una derecha civilizada, porque la izquierda no gana teniendo enfrente a un desmadre de extremismo y bandazos populista fascistoides, como ahora. Al contrario. Dejamos a una parte de la sociedad sin amparo democrático y eso suele tener malas consecuencias, nos puede salir un cabo reprimido y mesiánico que rompa cristales. Necesitamos una derecha. Imagino los poderes fácticos (los de verdad, los económicos, los judiciales…) saltando de sus poltronas buscando el anillo que creyeron encontrar en Rivera y les salió rana cantamañanas.

Inés Arrimadas no les sirve porque se ha malogrado montando pollos al calor del tonto del haba de Rivera. Hay gente válida en la derecha española que puede liderar un partido democrático que represente a ese poder económico y sus seguidores…Pónganse a ello y dejen de crear papanatas sin norte que desvarían como lo hace Ayuso, Rivera o mediocres como Rajoy o Casado. Se empeñan en desideologizar a los líderes y no es el camino. Al igual que en la izquierda es muy importante la ideología. Ser demócrata, ser liberal en economía, quizá practicar algo de política social vaticana (tipo PNV) y ser conservador a nivel social sin fanatizarse ni cuestionar las libertades individuales como aborto, eutanasia, enseñanza pública…y ¡tachan, tachan! neutralidad con la monarquía. Porque debemos de saber que existen los republicanos de derechas. Que sí, aunque no los conozcamos. Existen.

Y dirán ustedes, a María le ha dado un ictus para defender a la derecha. No se me equivoquen, ver la necesidad democrática no me impide seguir con mi criterio libertario. Pero es que contemplo la realidad de mi país y es prioritaria una derecha representativa y moderna.

Este terremoto político puede que se quede en nada…Murcia y poco más o puede que se contagie en movimiento sísmico a todo el país defenestrando a gobiernos autonómicos y ayuntamientos (ay, mi Santander del alma, cómo celebraría una conjunción de izquierdas)

No es que crea que los cambios iban a ser grandes, que no. Les repito la convicción que tengo que todo el poder es de derechas, que todo estado es antidemocrático porque su función es permanecer en el cargo y que todo poder y estado son conservadores por el mismo motivo: permanecer. Siempre…Pero si tengo que elegir prefiero luchar contra un gobierno de izquierdas que contra uno de derechas. Cosas de una, que quieren, tengo esa manía de no conformarme pero entiendo que es mejor algo que nada. Y que es más fácil doblar el brazo social a la izquierda que a la derecha. Ya les digo: cosas de una.

Y por último: querida izquierda madrileña…y me refiero a UP y a Más Madrid, hagan el favor de sentarse con un café en medio y paciencia. Dejen a los machos alfa en casa (Errejón e Iglesias) y negocien un frente unido. Pónganse, Mónica Gómez (que me parece perfecta en su oposición a doña Ayuso) con Isa Serra (un encanto de mujer, competente pero tan blandita que la envuelve una nube de grisura) a negociar y no se levanten hasta haber conseguido un frente unido de la izquierda.

Si me dejaran elegir llevaría en volandas a Mónica García hasta Sol y lo celebraría con copita de vino. Por su valía personal y por la enorme brega que ha tenido en esa Asamblea frente a las trumpadas de Ayuso. Premio merece y capacidad le sobra.

Y luego si hay que hacer presidente a Gabilondo, pues se le hace, que molestará poco. Con regarle cada semana para que no se mustie será suficiente.

Hala, sigamos con las piruetas circenses que de aquí hasta que edite el artículo seguro que hay sorpresas.

María Toca Cañedo©

