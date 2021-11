Toda una metáfora cuyo elemento real lo encontramos, no en el país de las maravillas, pero sí en el Madrid de las Maravillas . Ya lo ha dicho Piqué , un señor rico, un futbolista millonario, metido a empresario: ojalá, Barcelona fuera como Madrid. Y tiene razón, Madrid se ha convertido en el lugar perfecto para todo «rico» que quiera enriquecerse más, porque, en esa tierra, «la libertad para la empresa y el empresario» no tiene límites, ni siquiera los de la decencia: bajada de impuestos a los que más tienen y privatización de todo lo privatizable, sobre todo, el pensamiento.

–Vengan, háganse ricos en nombre de la libertad y el progreso, que, del resto, me encargo yo– proclama la Reina de Corazones de Chamberí, mientras, con la sonrisa en la boca y esa mirada de muñeca con vida, corta cabezas a diestra y siniestra. Sólo habrá una reina, que helará el corazón de los madrileños y las madrileñas, que es como decir de las españolas y los españoles, porque, recuerden, Madrid es España o España es Madrid que tanto monta…

Esta mañana, me he sentado delante de la televisión con lápiz y papel, para escuchar, más que las preguntas, que eran muy previsibles y, además, a ella le importan muy poco, sus respuestas. Jamás he escuchado a una persona mentir de mil maneras distintas, porque esta reina, parece conocer todas las variedades de la mentira: medias verdades, interpretación torticera del sentido de las palabras, la ambigüedad buscada, la falsedad más descarada… Y todo con una naturalidad que asombra tanto como asusta.