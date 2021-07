SEIS: El Tribunal Constitucional está dividido en la sentencia. Seis magistrados dicen que el confinamiento es ilegal y cinco que es legal. Si once magistrados del Tribunal Constitucional no saben claramente lo que es legal y lo que no ¿Cómo vamos a saberlo nosotros , que somos simples mortales? O es perro o es gato. Es imposible que once veterinarios estén delante de un animal y seis digan que es perro y cinco que es gato. Salvo que haya gato encerrado.