L’Alternativa celebra 30 años comprometido con el cine más independiente

LO MEJOR DEL CIRCUITO INTERNACIONAL A COMPETICIÓN

10 largometrajes imprescindibles y 17 cortometrajes con las más diversas miradas independientes en las competiciones internacional de l’Alternativa. Entre los largometrajes, tres de ellos son estrenos en España: Il pleut dans la maison (Paloma Sermon-Daï), Up the River with Acid (Harald Hutter) y O estranho (Flora Dias y Juruna Mallon). Completan la sección los estrenos en Catalunya de: Between Revolutions (Vlad Petri), Here (Bas Devos), A morte de uma cidade (João Rosas), The Mountains (Christian Einshøj), Notre corps (Claire Simon), El rostro de la medusa (Melisa Liebenthal) y Tótem (Unidad de Montaje Dialéctico).

Tras Petit Samedi, documental programado en l’Alternativa 2021, Paloma Sermon-Daï se estrena en el largometraje de ficción con Il pleut dans la maison, premiado en la Semaine de la Critique de Cannes, donde aborda los desafíos de la adolescencia de unos personajes al margen, retratados con una sensibilidad propia de la no ficción.

Ganadora en Cinema du Réel, en Up the River with Acid, Harald Hutter filma un retrato de dolorosa belleza de su padre junto a su compañera de toda la vida, que no puede más que acompañarlo en ese alejamiento del mundo, al que la demencia ha convertido en un enigma.

Flora Dias y Juruna Mallon codirigen O estranho, donde siguen con su cámara a los trabajadores del Aeropuerto Internacional de Guarulhos, que se encuentra en lo que antes fue territorio indígena, para exponer una amplia evocación de la memoria brasileña.

Creada íntegramente a partir de imágenes de archivo, Between Revolutions, de Vlad Petri, ganadora en Berlinale Forum, es una memoria íntima de la relación de dos mujeres, Zahra y Maria, a través de cuyos testimonios convergen los significados de las revoluciones en Irán y Rumanía.

También ganadora en la Berlinale, pero en la sección Encounters, Here, de Bas Devos, es un retrato minimalista y pausado, una oda a la naturaleza y a la conexión humana en un entorno urbano. El director intenta registrar lo invisible, a través del encuentro de dos personajes a la deriva.

En su debut en el largometraje, João Rosas filma los últimos días de una vieja Lisboa devorada, como tantas otras grandes ciudades, por el urbanismo neoliberal. A morte de uma cidade es un relato evocador sobre su relación con la ciudad y sobre los colectivos migrantes que trabajan a pie de obra en la su transformación. La proyección se complementa con un Migrantour organizado por la asociación Nexes por el barrio del Raval y guiado por una persona que explicará su experiencia de migración.

En The Mountains, premiada en Hot Docs y CPH:DOX – Next, Christian Einshøj utiliza el humor para contar una historia profundamente personal. Un retrato familiar autobiográfico que utiliza 30 años de vídeos caseros para explorar la tragedia que provocó el distanciamiento emocional entre los hombres de la familia.

La veterana documentalista Claire Simon en Notre corps nos adentra en el servicio ginecológico de un hospital público parisino. Con su atento y delicado método observacional pone el foco en el cuerpo femenino para enfatizar su dimensión social y política.

¿Qué pasa si un día te levantas con una cara que no es la tuya? Melisa Liebenthal aborda en El rostro de la medusa, por la que se hizo con el Premio a la Mejor Directora en Mar del Plata, una reflexión en torno al significado del rostro, emblema de nuestra identidad y centro de nuestra relación con los demás.

Y la competición se cierra con el colectivo artístico Unidad de Montaje Dialéctico, que explora en Tótem las particularidades y las raíces más profundas de la violencia de las desapariciones en México e imagina nuevas formas de resistencia y comunidad.

17 obras competirán en la Sección Oficial Cortometrajes Internacionales. Agrupadas en tres sesiones, en la primera, bajo el título Despropósitos, se podrán ver The Film You Are About To See (Maxime Martinot, Roméo Bertrand), Avitaminosis (Kateryna Ruzhyna), Mini-Mini-Pokke no Okina Niwa de (Yoko Yuki), Please Make It Work (Daniel Soares), Buscó a Satanás, encontró la familia (Miguel Ángel Fajardo) y Los nadadores (Charlie López). Le seguirá Heridas, la segunda de las sesiones, con Trouble (Miranda Pennell), Heliotrope (Janie Geiser), Mother Earth’s inner organs (Ana Bravo Pérez), Whatever moves is alive (Noémie Marsily) y El polvo ya no nubla nuestros ojos (Colectivo Silencio). Finalmente, en Ensoñaciones se encontrarán The Secret Garden (Nour Ouayda), Beautiful figures (Soetkin Verstegen), Aqueronte (Manuel Muñoz Rivas), Why Are You Image Plus? (Diogo Baldaia), This Line Connects the Void (Tram Nghiem) y Nos Îles (Thalien Aliha).