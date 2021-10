Las noticias de Javi Viadero.

El volcán de La Palma continúa con un enorme aporte de energía a un día de cumplir un mes en erupción. Esto es un titular. Les ha faltado un «lucha por tus sueños, volcán«.

Apunto de cumplirse diez años (10) del comienzo de la exaltación, por parte de la fachosfera nazional, del terrorismo etarra. Otros lo llaman el fin de ETA, peo es que se acabó con ZP y eso no vale.

El Prenda, integrante de la banda de violadores conocida como «La Manada», confiesa que lo de Pamplona fue una violación, y pregunta que si le reducen la pena por confesar, quesque se aburre en el módulo de respeto. Que le pongan con los comunes, que se divertirá más. , integrante de la banda de violadores conocida como «La Manada», confiesa que lo de Pamplona fue una violación, y pregunta que si le reducen la pena por confesar, quesque se aburre en el módulo de respeto. Que le pongan con los comunes, que se divertirá más.

La convención de VoBox en el Ifema comienza con un aurresku de AliExpress, continua con un trumpista «Hagamos la patria grande otra vez» e incluye a Macarena Tolona bailando la si misma. Las fiestas del pueblo, en su versión más garrula. Una paella popular y lo bordan.

Premio de periodismo Nostradamus a El (in)Mundo, por dar la noticia de los abucheos a Sánchez en el desfile del 12O, dos horas antes de que llegara a él.

La policía mallorquina atrapa y neutraliza un chihuahua agresivo. Me congratula saber que en Mallorca hay tan pocos delitos como para que esto sea noticia, oye, que tengo amigos allí.

Ada Colau: «las ciudades se diseñaron por una sociedad patriarcal del hombre blanco que iba en coche«. Estuuuu… que no digo yo que no sea así eso, eh, pero que me he trabau.

«Malinche» el musical español y mucho español de las españas españolas todas que ha perpetrado Nacho Cano, será en inglés. Ovación aquí.

Gusiluz Ayuso dice que la educación no puede ser gratis para todo el mundo, que es mucho gasto, y pregunta que a ver qué hacemos entonces con la recogida de basuras o las residencias. Luego se le ha ocurrido que puede unificar las dos últimas, pero que de educación gratis, nada. dice que la educación no puede ser gratis para todo el mundo, que es mucho gasto, y pregunta que a ver qué hacemos entonces con la recogida de basuras o las residencias. Luego se le ha ocurrido que puede unificar las dos últimas, pero que de educación gratis, nada.

El gobierno aprueba un real decreto para bajar el precio de la luz, con los votos en contra de PP, BoVox y Cs, que no han votado a favor por una cosa que le tendréis que preguntar al cuñao de guardia, que seguro que es muy lógica.

Un agricultor murciano gana un pleito por unas mandarinas a Mohamed VI. Madre mía, que se nos llena Ceuta de menas otra vez.

Victoria Federica de Maichalar se independiza en un piso de 5.000€ de alquiler. Al mes. Por eso son seres superiores, joder, por saber administrarse. se independiza en un piso dede alquiler. Al mes. Por eso son seres superiores, joder, por saber administrarse.

Flipe González: «El neoliberalismo ha sido una deformación que ha generado mucha desigualdad en la redistribución del ingreso«. Esto lo ha dicho sin trabarse y sin risa tonta ni nada. Político de altura, eh. Un «estos neoliberales, como son, eh» le habría quedau bien, también.

¿Que nos separa de los chimpancés y nos hace humanos?. No me lo he leído, pero ya os lo digo yo: la gilipollez intrínseca.

Que dice Joe Biden que habrá falta de suministros desde China hasta después de año nuevo. Ah, se siente, haber hecho caso a a (tiriri)Trump, fabricando vosotros cosas con mano de obra (más) esclava.

Intentan explicar con dibujitos los del solo sí es sí a Elena Tosca-no, y ella se hace una camiseta y suelta un monólogo de club de la comedia. El nivel, ya sabéis. Po lo menos no ha rezado una ave maría o algo de eso.

LGBTI en los institutos de Castellón, a cuenta de una denuncia de Abogados Cristianos (a veces). Censura de libros de temáticaen los institutos de, a cuenta de una denuncia de(a veces).

Unidas Podemos propone anular el Concordato con la Santa Sede y eliminar todos los privilegios de la Iglesia Católica. Mira, está bien eso, así tienen algo que hacer los de Abogados Cristianos y dejan de joder en los institutos.