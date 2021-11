Las noticias de Javi Viadero

Que dice El (in) Mundo que el chavismo se autoproclama ganador en 20 estados. Con el 58% de los votos a favor, es un despropósito autoproclamarse nada. Se nota que aquello es una dictadura en que la oposición lo ha hecho en otros tres.

Que por cierto ¿máscaras de Guy Fawkes ? ¿estos saben quién era ese señor? desde que se disfrazaron de Brave Heart en Barcelona, no hacían un ridículo parecido. Los test sicotécnicos para entrar en el cuerpo, cada vez deben de ser más facilitos.

El infame A-Bascal prologa un libro ecologista que incita a no consumir carne y viajar menos. Si ya lo dijo su amigo Sánchez-Drogao , es un hombre de acción y los hombres de acción no leen. Pa’ qué.

habla de lavaciada poniendo como ejemplo(50.000 habitantes). Se habrá encontrado con un ex novio y se le habrá hecho pequeño aquello.

Leo sobre la «pobreza visual» de los que no se pueden permitir unas gafas». Insisto: esto, como la «pobreza energética», no existe. Existe la pobreza. Cuando tienes que elegir entre comer o encender la calefacción, eres pobre de todo, no de una cosa.