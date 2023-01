Me gusta

Y , o sentimos que su cárcel es la nuestra, que su tragedia es la nuestra, que sus grilletes son los nuestros, que su dignidad es la nuestra, que su libertad es la nuestra…, o nos convertiremos en espectros, en el coro de voces huecas que abonarán sus silencios. Y ya no habrá vida que merezca la pena vivir.

Luego, arrastrando sus pies desnudos, con la historia que nunca pudieron escribir mordiéndoles los tobillos, encadenándolas a la noria eterna, podrán decidir con libertad, que no la hay, que no puede haberla -¿se acuerdan?- «que es la libertad rodeos que va dando la cadena».

Sobre JuanJ Jurado 59 artículos

Profesor de Lengua y Literatura española. Publicaciones en La prensa en el Aula. Octaedro. Cuaderno para la comprensión de textos. Octaedro. Ponente del Diseño curricular base para la enseñanza de la Lengua y la literatura española en la ESO, en Andalucía. He sido portavoz y concejal por el grupo municipal de IU en Úbeda. Actualmente no milito en ninguna organización política, pero si la calle me llama, voy.