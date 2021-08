Letizia Battaglia: fotógrafa de la Mafia.

Me gusta

Les confieso que el visionado de este documental me ha reconciliado, al menos en parte, con la condición humana, con la condición que representan personas como Letizia Battaglia , las que eligen los senderos del arte, de la creación, ejemplos éstos de como la belleza puede ser procuradora de salvación, de denuncia y esperanza en un mundo tan hostil como el nuestro.

La mafia mata, el silencio también. Pero por fin se suscita unanimidad entre los sicilianos, ya no se prestan tan fácilmente al cumplimiento del pacto de silencio.

Estos angostos límites,-declara ella misma-, le procuraron un shock emocional por el que se ha sentido influenciada gran parte de su vida. No obstante y al cabo de unos años, encontró en la fotografía el asidero necesario para reafirmarse como ser humano, a partir de ahí, es cuando comenzó su historia de amor con el arte del daguerrotipo.

Desde muy temprana edad, Letizia lucha denodadamente por encontrar su lugar en el mundo, no se conforma con vivir presa de los límites físicos y ultramoralistas que le impone su familia, pero ante todo, la figura de su padre.

En este documental titulado “ Shooting the mafia ”, Letizia reconstruye los momentos más esenciales de su vida. Con una actitud frontal, nada disimulada, muy valiente diría yo, va desgranando una serie de episodios vitales con la mirada de una niña asombrada y en un intento de comprender su propio sentir, de desentrañar las marcas del dolor que en ocasiones nos hieren de por vida.

Sobre José Miguel Gándara 11 artículos

Soy un poeta nacido en Valladolid pero cántabro de espíritu y de corazón. Autor del poemario "Transido de un abismo" y de títulos de próxima aparición como "Amor inconcluso o la poliantea de los sentidos" y "Los senderos de La Trapa, un camino iniciático". Cofundador de la revista "Crátera literaria" y colaborador habitual en los diarios ultimocero. com y la piedradesisifo. com. Formo parte del "club de los poetas vivos" en el laboratorio artístico 11 filas de Valladolid, dirijo y presento el programa "La clase obrera no va al paraíso" en Onda Expansiva Radio.