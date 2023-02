Lo que cuesta.

Cuesta no empatizar con los dolores ajenos, la huidas imposibles, las criaturas en riesgo, la angustia marítima, económica buscando otros mundos.

Cuesta ilusionarte con un viaje de fin de semana lleno de sabores, de esos sin programa previo, y no quebrarte con y por el hombre que te pide dinero en la puerta del restaurante sudoroso, ácido y triste.

Cuesta saber acerca de quien lo está pasando mal, muy cerca de ti, y no encontrar fuerzas para poner presencia diaria y sentir tu impotencia propia ante la debacle social y mental circundante.

La negación de lo obvio me/ nos enloquece.

Y que no me lancen bombas de determinismos, karmas e individualismo capitalista neoliberal, que respondo con la espada verbal que lacera, digo y me digo: