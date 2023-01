Los Bolsonaros de cada día.

El proceso es sencillo. Tanto, que ya no hacen falta los golpes violentos con la monserga de sacar tanques y blindados a la calle. Si Pinochet, Videla o Franco lo hubieran sabido se hubieran ahorrado mucho trabajo.

El comienzo es banal. Bombardeo de victimización y búsqueda de enemigo externo. Al poder ser débil, sin capacidad de resistencia y respuesta. Inmigrantes, mujeres, negros/as, musulmanes/as, vascas/os, catalanes/as…El arsenal de posibles enemigos es amplio, cada movimiento busca el suyo. A partir de ahí se forman unas cuantas frases apocalípticas y sencillas de entender, y a por ellos.

No hace falta romperse la cabeza ni buscar razones o motivos reales. Tú pones el disco y repite: bilduetarra, nos quitan el trabajo, nos roban, comunistas, etarras, rompen España, hacen trampas en las elecciones, comunistas al cuadrado. Y lo vas soltando a cada poco. De forma reiterada y reiterativa, para que no se olviden.

El mensaje se graba en la mente de la ciudadanía apretada de problemas y ya no sale. La sencillez del recado es lo que prima porque no hace falta elaboración ni esfuerzo mental. Tú sueltas que llega el comunismo para arrebatarte la casa, que los okupas entran en tu hogar a poco que salgas a por el pan, que los etarras campan por España, que la libertad es tomar cañas, y cunde. Cunde porque se entiende a la primera. Cunde porque es mensaje emocional. Cuanto más sencillo mejor.

Es más fácil creer que el inmigrante que atraviesa un océano en patera te quiere robar el trabajo que no tienes , que no pensar en las plusvalías del capitalismo, o los dividendos de las eléctricas, los pactos bancarios que traman usuras a cascoporro o que el sistema se alimenta de la sangre trabajadora. Donde va a parar.

¿Que suben los precios? la culpa la tiene el gobierno que pone impuestos…Oiga señora que los impuestos pagan el colegio del nene. No, los impuestos se los lleva Pedro Sánchez a su casa y no digamos Irene Montero y Pablo Iglesias, que compraron el casoplón.

Hoy, Maquiavelo, ampliaría sus enseñanzas para ser un príncipe eterno, con estas premisas. A saber:

Cuando preveas que las elecciones van a estar reñidas, que los resultados estarán ajustados comienza desde ya a lanzar la arenga de que los otros (siempre son los otros) harán trampas. Solo si ganan (los otros) si gano yo, no hay trampa y la democracia funciona. No pierdas tiempo, lanza el mensaje pronto. Envenena el ambiente, al poder ser, con una biblia en la mano, di que Dios te asiste, que está de tu parte porque eres antiabortista (aunque seas causante de varios abortos en amantes imprecisas) que defiendes la familia (aunque lleves varios divorcios y numerosas amantes, eso no cuenta, tú eres el jefe) la libertad (aunque dispongas de fuerzas y ningún escrúpulo en recortar derechos) que gestionas bien (ya sabes, lo dijo el pequeño alcaldito de Madrid, “somos fascistas pero sabemos gestionar” aunque vayas de fiasco en fiasco, la pandemia se te dispare y cualquier Filomena colapse la ciudad)

Para rematar la jugada haz videos, tik tokes, instagrames…Inaugura, corta cintas (da igual que luego las paredes, escaleras, puentes, se caigan, el caso es inaugurar y hacerse muchas fotos)

Tú siempre en los medios. Ponlos a tu favor con chorreo de dinero público (para eso está lo público, para regar amigos ¡jódete Adam Smith) Y ya lo tendrías.

Hace un tiempo realizamos un homenaje a Galdós por motivo de su centenario en Santander. Lo integrábamos un grupo de personas expertas en el autor, entre las que me encontraba. El acto se realizaba en el Ateneo santanderino (quien conozca este Ateneo podrá entender qué público tiene, me abstengo de explicarlo porque vivo aquí y bastante me mantean) Asistía la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual. Al llegar, nos recibió con agasajo el Presidente del Ateneo, ya les digo que había participantes de tronío, entre ellos Yolanda Arancibia, biógrafa y directora de la Casa de Galdós en Las Palmas. Antes del acto, quisieron hacernos una foto a los participantes y ahí, doña Gema se dio cuenta que aparecería en los medios. Paró de inmediato el acto y al fotógrafo ocasional, diciendo que a ella solo le hacía fotos ¡su fotógrafo personal! Al momento comenzó a llamar al Ayuntamiento para hacerle venir. Ya era tarde, el acto debía comenzar, y la fotito nos retrasaría media hora…Alzamos la voz, una querida compañera, la cual con cierto sarcasmo le indicó que si no conocía un utensilio que llevábamos en el bolso que se llamaba teléfono móvil y tenía cámara, a lo que doña Gema, respondió que su fotógrafo sacaba su mejor perfil… El no ¡me jodas! castizo de mi compañera y el “yo me largo si esto demora” mío además del ceño fruncido del resto de los/as participantes del evento la hizo desistir. Nos intuyó capaces de montar un escándalo.

Por una foto. La alcaldesa de Santander tiene fotógrafo personal pero no presupuestos porque el Ayuntamiento de Santander los prorroga desde hace dos años. La foto es lo que importa porque doña Gema se ha lanzado a una campaña de ayusamiento total. La oposición pregunta y ella responde los consabidos: ETA, Pedro Sánchez, Bildu, España se rompe. Y la foto. E Instagram. La política del postureo. La política hueca de valor social.

Y así se gana. En caso de que ni de esta forma espuria se consiga número suficiente de votos, se suelta el consabido:¡Han hecho trampas!

Por eso el PP ¿ha condenado? con la boquita pequeña tanto el desaguisado brasileño como el estadounidense, años atrás. Porque son primos hermanos de Bolsonaro, Trump, Bannon, Salvini, Orban, Putin… Yo diría que hasta les adelantan por la derecha porque ver a la presidenta de Italia y a Marie Le Pen, condenar sin paliativos el golpe brasileño y compararlo con la cucada de Cuca Gamarra, produce risa si no nos helara la sangre al constatar que nuestra derecha no fue a clase cuando dieron la asignatura de democracia.

No tiene tarea ni nada Borja Semper si quiere potenciar a un partido de centro derecha, moderado y civilizado. Por de pronto, en Sol, creo que andan, Ayuso y su patrón MAR, afilando los cuchillos para lanzarlos a la misma boca del estomago de don Sémper. Que ya son ganas, Borjita, con lo bien que habías quedado que vuelvas precisamente cuando tu partido gobierna con Vox. Para desatascar a la ultraderecha que enturbia la cloaca de Génova 13 lo mejor hubiera sido comenzar dinamitando a los gobiernos autonómicos formados con los votos de los ultra fascistas que arengan a las masas sin el pudor del PP, que dice lo mismo pero más bajito y sin despeinarse ni ladrar.

Hoy, en una tertulia radiofónica en la que participo, nos preguntábamos si sería posible un bolsonarazo en España. Fui la única que dijo que sí, aunque el matiz quizá sea que el bolsonarazo se da de continuo. Cada vez que se niega el derecho constitucional a nombrar jueces de acuerdo a los votos. Cada vez que se conducen leyes votadas por la mayoría al Constitucional con el fin de parar lo votado por la Cámara. Cada vez que abrimos la prensa y nos encontramos con las fake apestosas que envenenan el ambiente social.

Son pequeños bolsonarazos que liman y engrasan el resorte del cavernarismo español. Sin tanques. Sin golpes violentos porque ya no hacen falta. Terapia del shock, lo llama Naomi Klein.

María Toca Cañedo©

Me gusta esto: Me gusta Cargando...