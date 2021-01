Los ojos de la gente I

Hace unos años, Ricardo Martín fotografió personas y paisajes de La Alpujarra, no para buscar pintoresquismo. Tampoco para hacer un álbum de arquetipos. No había en él ningún afán propiamente etnológico, clasificatorio.

No hace falta irse muy lejos. «Viajar no consiste sólo en recorrer geografías distantes e incluso inhóspitas», me decía años atrás en la reseña de ‘ La Valencia fea ’, de Adolf Beltran.

Se le ve como alguien inerme que se abandona ante su única pertenencia valiosa. Está exactamente recostado en el tapiz. No sé, me da mucha pena.

La tía Eloísa no se retrata con gesto contento. No sé. O tal vez es su mohín habitual. En su rostro hay algo de miedo, pero yo percibo una expresión enérgica.

Veo que esta vez no me he equivocado en la descripción y en la conjetura. No creo ser indiscreto si revelo parte de su contenido.