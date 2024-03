Luis Sorolla y Juan Paños prorrogan             “La Revolución” definitiva que de una vez por todas lo cambiará todo a mejor para siempre

El Umbral de Primavera estrenó la nueva pieza creada por Luis Sorolla el pasado 9 de febrero que ahora prorroga funciones en marzo

El título de la obra es Una puesta en escena de “La Revolución” una obra de teatro sobre dos personas que hacen la revolución definitiva que de una vez por todas lo cambiará todo a mejor para siempre, aquí y ahora, ejecutada por Juan Paños y Luis Sorolla

Cuenta con coreos, canciones, un número con fuego, ritmo, comedia, momentos dramáticos y profundidad

El pasado 9 de febrero, El Umbral de Primavera acogía el estreno absoluto de Una puesta en escena de “La Revolución” una obra de teatro sobre dos personas que hacen la revolución definitiva que de una vez por todas lo cambiará todo a mejor para siempre, aquí y ahora, ejecutada por Juan Paños y Luis Sorolla.

Como no se recuerda una rebelión así en un teatro desde el principio de los tiempos, la obra prorroga funciones en el mes de marzo y a “La Revolución” se podrá sumar público los días 21 y 28 de marzo a las 20:30 h y 31 a las 20 h.

A partir de la idea y creación de Luis Sorolla, él mismo y Juan Paños ofrecerán una pieza con canciones, coreos con cuerpo de baile, un número con fuego, alguna acrobacia, ritmo, comedia, momentos dramáticos y profundidad.

La propuesta se divide en 4 escenas (o más, ya que se prevén ajustes también en marzo) que los dos actores irán interpretando para lograr un cambio, porque Juan y Luis creen que el teatro es un lugar desde el que se puede lograr el cambio. Esa es la premisa sobre la que han estado trabajando todo este tiempo. Solo tienen que encontrar una reacción que convertir en acción, dar con el pistoletazo de salida. Y recordar de quién es la frase “Puedes matar a un revolucionario, pero nunca puedes matar la revolución”.

Juan Paños estrenaba esta revolución como la primera de su carrera. Es cierto que, siendo delegado de clase en tercero de secundaria, intentó desatar un levantamiento contra un examen sorpresa de matemáticas, pero fracasó al quedarse solo en la lucha. Acabó siendo el único alumno que suspendió aquel examen.

Luis Sorolla no ha hecho ninguna revolución anterior; esta ha sido la primera. Aunque una vez de pequeño lideró una protesta pacífica al negarse a comer la coliflor que le habían puesto para cenar. Claudicó a la hora del desayuno.

Ahora, tienen todo a favor, así que… ¡nada debería salirles mal!

La producción de “La Revolución” es la quinta de Esto Podría Ser, que ya reúne diversos proyectos de creación, producción, docencia, traducción e investigación. Creada por Luis Sorolla en 2018, está especializada en piezas de creación propia – Los precursores, Leviatán, El evangelio según Segismundo, Telémaco (un hijo de Grecia) – y en la puesta en pie y traducción de textos de dramaturgia contemporánea extranjera (Huérfanos de Dennis Kelly, Un Roble de Tim Crouch y el taller de Análisis e Investigación de Dramaturgia Contemporánea Play & Breakfast). Además, Luis Sorolla fue uno de los dramaturgos seleccionados en la segunda edición de las Residencias Dramáticas del CDN la temporada pasada, en la que desarrolló la escritura de la obra Los Muertos Vivientes, publicada en noviembre de 2023.

He venido a ver a El Umbral de Primavera una obra que se llama Una puesta en escena de “La Revolución”, una obra de teatro sobre dos personas que hacen la revolución definitiva que de una vez por todas lo cambiará todo a mejor para siempre, aquí y ahora, ejecutada por Juan Paños y Luis Sorolla. Me he sentado en mi butaca y Juan Paños y Luis Sorolla se han presentado. Van a hacer “La Revolución” para de una vez por todas cambiarlo todo a mejor para siempre, aquí y ahora. En este teatro. Tienen coreos, canciones, un número con fuego, ritmo, comedia, momentos dramáticos, profundidad. Todo empaquetado en sesenta minutos. La obra va a empezar. “La Revolución” va a empezar.

Gente que hace “La Revolución” :

Juan Paños, Luis Sorolla, Paola de Diego, Gabriel Piñero, Rosel Murillo, Miguel Valentín, Rodrigo Arahuetes, Sara Sierra, Sergio Boyarizo, Daniel Jumillas y Amanda H C.

Produce Esto Podría Ser

Me gusta esto: Me gusta Cargando...